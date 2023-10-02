Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии в предоставлении взятки. Ильяшенко был назначен 5 лет условно без конфискации имущества.
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Обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.
Отмечают, что согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Больше о других фигурантах
Все четыре фигуранта дела признали свою вину:
- Елена Мазурова получили свой условный приговор в 2021 году, а взамен согласилась дать обличительные показания на других обвиняемых.
- В 2023 году на сделку пошли адвокат Андрей Кича и эксминистр Николай Злочевский.
По условиям соглашений, Кича, Злочевский и Ильяшенко уплатили 680 миллионов гривен на дроны для военных, а Злочевский дополнительно предоставил благотворительную помощь для армии на 160 миллионов гривен.
Саму взятку в 6 миллионов долларов еще в апреле 2022 года по решению суда передали ССО.
В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных,
– отметили в Центре противодействия коррупции.
Главное о деле подкупа
- В июне 2020 года антикоррупционные органы задержали экскеровщицу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрея Кичу.
- Их поймали "с поличным" на передаче 5 миллионов долларов, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому.
- По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с эксминистра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка.
- В июле 2020 года подозрение заочно получил и сам Злочевский.