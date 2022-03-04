Заметим, что в попытке передать взятку экс-руководителю САП обвиняют бывшего главу Кировского суда Днепра Геннадия Подберезного и экс-судью этого же суда Наталью Овчаренко. Сейчас слушание состоялось в отношении Подберезного.

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Какие решения принял ВАКС

Коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката обвиняемого и уменьшила размер залога с 31 миллионов 360 тысяч 50 гривен до 28 миллионов 360 тысяч 50 гривен. Остальные обязательства, установленные судом, остаются в силе.

Остальные обязательства, установленные судом, остаются в силе. ВАКС также удовлетворил заявление представителя залогодателя, который ранее внес деньги за обвиняемого. Таким образом, часть уплаченного залога размером 3 миллиона гривен перечислят на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

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Коротко о деле относительно передачи взятки со стороны Подберезного и Овчаренко

21 сентября 2017 года в кабинете тогдашнего главы САП Назара Холодницкого, собственно, и задержали Подберезного и Овчаренко.

По версии прокуратуры, они пытались дать взятку в размере 50 тысяч долларов, чтобы Холодницкий закрыл дело против Овчаренко. Она была фигуранткой дела о взяточничестве.

Впоследствии Печерский райсуд Киева избрал обоим меры пресечения и назначил залог по 5 миллионов гривен. Овчаренко тогда говорила, что таких денег у нее нет. Насчет Подберезного, как оказалось, за него внесли необходимые деньги. В то же время, залог увеличили.

В феврале 2018 года появилась информация, что он снова вышел на работу (так как истек срок отстранения его от должности).