Закидують місто КАБами, – у 93 ОМБр розповіли про важкі бої на Костянтинівському напрямку

Ворог активно обстрілює населені пункти в агломерації Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ. Окупанти хочуть стерти міста з лиця землі, тому роблять все, щоб їх зруйнувати.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла логістка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна "Фрея", зауваживши, що ворог користується цією тактикою вже давно. Він хоче знищити міста до фундаментів.

Дивіться також Ексофіцер Повітряних сил назвав дієвий спосіб захисту логістики біля Покровська

Що відбувається біля Костянтинівки?

Для того, щоб виконати свій цинічний план, росіяни не шкодують нічого. Вони нищать не тільки будівлі, але й вбивають людей, зокрема цивільних.

"Авіація працює, росіяни досить сильно закидують місто КАБами. Також працюють дрони, їх багато. Я пам'ятаю шлях бригади ще на початку повномасштабного вторгнення у Бахмуті. Відтоді війна перейшла на етап, коли здебільшого працюють дрони", – розповіла логістка 93-ї ОМБр.

Ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

Безпілотники завдають дуже поганих наслідків для всіх. Часто характер поранень летальний. Також дрони працюють по цивільних мешканцях Костянтинівки. Росіяни не дивляться, хто перед ними й завдають ураження.

Зверніть увагу! Майор у відставці Олексій Гетьман наголосив, що місто є важливим залізничним вузлом і відіграє ключову роль у логістиці. Саме тому ворог так активно його обстрілює.

Варто підкреслити, що Костянтинівка є ключем до Краматорської агломерації, куди також входить Дружківка, Олексієво-Дружківка та Краматорськ. Він є адміністративним центром Донеччини, з початку війни у 2014 році.

Важливо! Бригада проводить збір на антидронові рушниці, обладнання та РЕБ. Долучитися до нього може кожен, перейшовши за посиланням!

Яка ситуація біля Костянтинівки?