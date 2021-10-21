На "ковідних" закупівлях придбали пальне, корм для тварин і новорічні подарунки, – розслідування

Журналісти Bihus.Info встановили на що насправді витратили 35 мільярдів гривень з "ковідних" закупівель. З'ясувалося, що гроші пішли не на товари медичного призначення.

Новорічні подарунки замість ліків

За півтора року на "ковідних" закупівлях витратили близько 35 мільярдів гривень. За той час Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 мільйонів гривень.

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У березні 2020 року в Україні схвалили закон, який дозволив державним і комунальним органам купувати окремі товари і послуги фактично без торгів, на будь-яку суму та максимально швидко. Однак новими правилами користувалися не лише для боротьби з пандемією. Так, структури почали закуповувати пальне, корм для тварин, спортивний інвентар, новорічні подарунки та продукти харчування.

Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат. Так, в один час однакові китайські концентратори OLV-10 купували і по 30 і по 60 тисяч гривень за одиницю.

Ситуацію намагалися виправити

Штраф, передбачений законом за уникнення торгів, коливається від 25,5 до 51 тисячі гривень, а переплату на "ковідних" закупівлях довести фактично неможливо. Відповідно покарання не відповідає мільйонним оборотам.

Ситуацію спробували виправити в липні 2021 рок. Тоді Верховна Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею – обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.

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Дозволили купувати будь-кому будь-що. Умовне держпідприємство каже: "Мені для боротьби треба закупити авто". Фактично воно обґрунтовує – мені треба авто певної марки, і купує цей автомобіль. Або ремонт дороги – для боротьби з COVID-19 нам потрібно відремонтувати дорогу,

– пояснив директор інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.

До речі, на список дозволених для закупівлі за "ковідною процедурою" ліків і обладнання від уряду довелося чекати 2 місяці. Затягування призвело до блокування закупівель і втрати часу для підготовки до нової хвилі пандемії.