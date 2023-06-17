Підігрування Путіну чи власні інтереси: що стоїть за "мирним планом" країн Африки

Услід за Китаєм та Індонезією країни Африки також вирішили приміряти на себе роль миротворців. Для цього лідери африканських країн відвідали Україну, після чого поїхали до Росії.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що пропонують країни Африки та чи підходить їхній "мирний план" для України. Детально про спроби країн Африки посадити Україну та Росію за стіл переговорів – читайте далі в матеріалі.

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Візит африканської делегації "раптово" збігся з початком контрнаступу

16 червня до Києва прибула африканська делегація, яка просуває свою миротворчу місію для України. Сьогодні та ж делегація вирушила до Росії. Свій "мирний план" африканці називають "ряд заходів зміцнення довіри між воюючими сторонами".

Президент Сенегалу Макі Салл та президент ПАР Сіріл Рамафоса очолюють делегацію, до якої входять лідери Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністр Єгипту.

Слід розуміти, що цей візит чудово збігся з тим, коли ЗСУ розпочали активну фазу контрнаступу. Тобто все це, мабуть, робиться ще й для того, щоб показати, що "ми пропонували мир", а українці не захотіли і все одно атакують.

Це дуже схоже на пропозицію того ж прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який закликав не розпочинати контрнаступ ЗСУ, а почати переговори з Росією.

Що пропонують країни Африки

Але що ж пропонує Африка? У рамковому документі йдеться, що мета місії полягає в тому, щоб "заохочувати важливість миру і спонукати сторони погодитися на дипломатичний процес переговорів".

А ось далі розкривається головне прагнення цього африканського мирного плану: "Конфлікт, а також санкції, накладені на Росію основними торговими партнерами африканського континенту, негативно вплинули на економіку та засоби для існування африканських країн".

У документі зазначено низку заходів, запропонованих лідерами африканських країн у рамках першого етапу їх взаємодії з воюючими сторонами.

Як раніше писало видання Reuters, ці заходи можуть містити відведення російських військ та вивезення тактичної ядерної зброї з Білорусі.

Як ви розумієте, тут африканські лідери вирішили зіграти у нібито проукраїнських політиків. Адже виведення російських військ з України йде першим пунктом у формулі миру президента Зеленського.

Мовляв, африканські лідери нібито врахували цей пункт. Але, оскільки африканські лідери все ж таки привезли типу компроміс, то далі вони просувають вже проросійську частину угоди – це призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за його викрадення українських дітей та послаблення санкцій проти Росії.

І тут зрозуміло, що розрахунок Кремля, який каже вустами африканських лідерів, простий – на щось не погодиться Україна, на щось – Росія.

Наприклад, Росія розіграє карту з ядеркою в Білорусі, а Україна, за їхньою логікою, не погодиться на зняття ордера на арешт Путіна, але десь заплющить очі на пом'якшення санкцій. Щоправда, реальність такого задуму майже нульова.

Лідер ПАР розкрив деталі "мирного плану"

Пізніше глава африканської делегації президент ПАР Сиріл Рамафоса розкрив більше деталей щодо африканської мирної угоди для припинення війни Росії проти України.

"Мирний план" складається з 10 основних "складових". Разом з тим, Рамафоса все ж визнав ракетні удари по Києву в той час, коли африканська делегація перебувала у столиці. Хоча раніше там заявили, що нічого не чули і це нібито свідома дезінформація. Але, навіть визнавши ракетну атаку Росії, Рамафоса закликає до примирення і Україну.

Крім того, президент ПАР зауважив на необхідності забезпечення інших пунктів мирної угоди, зокрема: суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Тобто Рамафоса закликає зрештою дослухатися до якихось там занепокоєнь Росії. Хоча не зовсім зрозуміло, як Рамафоса бачить реалізацію нібито гарантій безпеки для Росії, коли вона вимагає по суті роззброїти Україну та не допустити нашу євроатлантичну інтеграцію, на що Київ ніколи вже не погодиться.

Далі Рамафоса пропонує, звісно ж, забезпечення руху зернових і добрив обома країнами. Тобто, це якраз те, що найбільше болить африканській делегації, адже Африка дійсно потерпає від того, що Росія блокує нормальний експорт зерна.

Далі президент ПАР запевняє, що сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Не менш важливим, на його думку, є врегулювання питання, щодо обміну військовополонених та дітей, що були примусово депортовані Росією з України.

Щодо цього президент Зеленський закликав лідерів африканських країн під час візиту до Санкт-Петербурга дійсно посприяти звільненню українських політв'язнів у Росії.

Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. І десятим основним елементом для африканської делегації є "те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки".

Робота Кулеби в Африці дала плоди

І тут звісно варто відзначити, що дипломатична робота нашого МЗС в Африці все ж приносить, нехай і скромні, плоди. Адже зрозуміло, що нам "мирний план" Африки не підходить, бо африканські лідери шукають якогось компромісу з агресором, але все ж африканські лідери, на відміну від Китаю, Ватикану чи Індонезії принаймні почали говорити про відведення російських військ.

Тобто, аксіому української формули миру почали сприймати і в так званих нейтральних країнах. І навіть Сі Цзіньпін 10 червня підтримав "мирний план" Африки, тим самим сигналізуючи, що як компроміс він розглядає відведення російських військ. Звісно, до ідеалу ще дуже далеко, але візити до Африки Дмитра Кулеби все ж дають свої перші результати.

Водночас, вислухавши всі пропозиції африканських лідерів, президент Зеленський запросив їх долучитися до Глобального саміту миру на основі української формули миру. Мовляв, частину їх пропозицій можна дійсно використати для досягнення миру.

Але тут також варто додати, що саме через таких от посланців, як африканські лідери, Росія намагається якось змусити Україну почати переговори.

Росії наразі необхідна пауза, а тому вона шукає шляхи заморозки конфлікту. Однак президент Зеленський чітко вказав, що початок мирних переговорів між Україною та Росією зараз призведе до заморожування війни.

Отже, діалог можливий лише після повного виведення військ Росії. Зеленський нагадав, як Росія намагалася довго обдурити весь світ за допомогою Мінських угод, а зараз просто хоче повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Тобто Росії потрібен сам переговорний трек заради процесу, а не результату.

Разом з тим, президент Зеленський застеріг африканських лідерів від того, аби при сьогоднішній розмові африканської делегації з російським диктатором Путіним не виникло неочікуваних пропозицій, які не були обговорені в Києві.

Лідер Коморський островів Ассумані сказав, що африканська делегація не буде вирішувати нічого без думки України. Однак очікувати якоїсь адекватності від російської сторони не варто