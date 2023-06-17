Подыгрывание Путину или собственные интересы: что стоит за "мирным планом" стран Африки

Вслед за Китаем и Индонезией страны Африки решили примерить на себя роль миротворцев. Для этого лидеры африканских стран посетили Украину, после чего поехали в Россию.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что предлагают страны Африки и подходит ли их "мирный план" для Украины. Подробно о попытках стран Африки посадить Украину и Россию за стол переговоров читайте дальше в материале.

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Визит африканской делегации "внезапно" совпал с началом контрнаступления

16 июня в Киев прибыла африканская делегация, продвигающая свою миротворческую миссию для Украины. Сегодня та же делегация отправилась в Россию. Свой "мирный план" африканцы называют "ряд мер по укреплению доверия между воюющими сторонами".

Президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в которую входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Следует понимать, что этот визит прекрасно совпал с тем, когда ВСУ приступили к активной фазе контрнаступления. То есть все это, по-видимому, делается еще и для того, чтобы показать, что "мы предлагали мир", а украинцы не захотели и атакуют все равно.

Это очень похоже на предложение того же премьера Венгрии Виктора Орбана, призвавшего не вступать в контрнаступление ВСУ, а начать переговоры с Россией.

Что предлагают страны Африки

Но что же предлагает Африка? В рамочном документе говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы "поощрять важность мира и побуждать стороны согласиться на дипломатический процесс переговоров".

А вот дальше раскрывается главное стремление этого африканского мирного плана: "Конфликт, а также санкции, наложенные на Россию основными торговыми партнерами африканского континента, оказали негативное влияние на экономику и средства для существования африканских стран".

В документе указан ряд мер, предложенных лидерами африканских стран в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Как ранее писало издание Reuters, эти меры могут включать в себя отвод российских войск и вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси.

Как вы понимаете, здесь африканские лидеры решили сыграть якобы проукраинских политиков. Ведь вывод российских войск из Украины идет первым пунктом в формуле мира президента Зеленского.

Мол, африканские лидеры якобы учли этот пункт. Но поскольку африканские лидеры все же привезли типа компромисс, то дальше они продвигают уже пророссийскую часть соглашения – это приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина за его похищение украинских детей и ослабление санкций против России.

И тут понятно, что расчет Кремля, который говорит устами африканских лидеров, прост – на что-то не согласится Украина, на что-то – Россия.

К примеру, Россия разыграет карту с ядеркой в Беларуси, а Украина, по их логике, не согласится на снятие ордера на арест Путина, но где-то закроет глаза на смягчение санкций. Правда, реальность такого замысла почти нулевая.

Лидер ЮАР раскрыл детали "мирного плана"

Позже глава африканской делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл больше деталей по африканскому мирному соглашению для прекращения войны России против Украины.

"Мирный план" состоит из 10 основных "составляющих". Вместе с тем Рамафоса все же признал ракетные удары по Киеву в то время, когда африканская делегация находилась в столице. Хотя раньше там заявили, что ничего не слышали и это якобы сознательная дезинформация. Но даже признав ракетную атаку России, Рамафоса призывает к примирению и Украину.

Кроме того, президент ЮАР отметил необходимость обеспечения других пунктов мирного соглашения, в частности: суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, необходимость гарантий безопасности для всех стран.

То есть Рамафоса призывает в конце концов прислушаться к каким-то беспокойствам России. Хотя не совсем понятно, как Рамафоса видит реализацию якобы гарантий безопасности для России, когда она требует, по сути, разоружить Украину и не допустить нашу евроатлантическую интеграцию, на что Киев никогда уже не согласится.

Далее Рамафоса предлагает, конечно, обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами. То есть это как раз то, что больше всего беспокоит африканскую делегацию, ведь Африка действительно страдает от того, что Россия блокирует нормальный экспорт зерна.

Далее президент ЮАР уверяет, что седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тем, кто стал жертвами войны, кто страдает. Не менее важно, по его мнению, урегулирование вопроса, касающегося обмена военнопленных и детей, которые были принудительно депортированы Россией из Украины.

В этом отношении президент Зеленский призвал лидеров африканских стран во время визита в Санкт-Петербург действительно поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в России.

Девятой составляющей является послевоенное восстановление. И десятым основным элементом для африканской делегации является "то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки".

Работа Кулебы в Африке дала плоды

И тут, конечно, стоит отметить, что дипломатическая работа нашего МИД в Африке все же приносит, пусть и скромные, плоды. Ведь понятно, что нам "мирный план" Африки не подходит, потому что африканские лидеры ищут некий компромисс с агрессором, но все же африканские лидеры, в отличие от Китая, Ватикана или Индонезии, по крайней мере, начали говорить об отводе российских войск.

То есть аксиому украинской формулы мира начали воспринимать и в так называемых нейтральных странах. И даже Си Цзиньпин 10 июня поддержал "мирный план" Африки, тем самым сигнализируя, что в качестве компромисса он рассматривает отвод российских войск. Конечно, до идеала еще очень далеко, но визиты в Африку Дмитрия Кулебы все же дают свои первые результаты.

В то же время, выслушав все предложения африканских лидеров, президент Зеленский пригласил их принять участие в Глобальном саммите мира на основе украинской формулы мира. Мол, часть их предложений можно действительно использовать для достижения мира.

Но здесь также стоит добавить, что именно из-за таких вот посланников, как африканские лидеры, Россия пытается как-то заставить Украину начать переговоры.

России сейчас необходима пауза, поэтому она ищет пути заморозки конфликта. Однако президент Зеленский четко указал, что начало мирных переговоров между Украиной и Россией сейчас приведет к замораживанию войны.

Следовательно, диалог возможен только после полного вывода войск России. Зеленский напомнил, как Россия пыталась долго обмануть весь мир посредством Минских соглашений, а сейчас просто хочет вернуться к своей старой примитивной тактике обмана. То есть России нужен сам переговорный трек для процесса, а не результата.

Вместе с тем президент Зеленский предостерег африканских лидеров от того, чтобы при сегодняшнем разговоре африканской делегации с российским диктатором Путиным не возникло неожиданных предложений, которые не были обсуждены в Киеве.

Лидер Коморских островов Ассумани сказал, что африканская делегация не будет решать ничего без мнения Украины. Однако ожидать какой-либо адекватности от российской стороны не стоит