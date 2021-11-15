Країни Балтії звинуватили режим Лукашенка у "торгівлі людьми"

Литва, Латвія та Естонія засудили режим Олександра Лукашенка через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Євросоюзом. Там вважають, що самопроголошеного президента і його поплічників слід притягти до відповідальності за "торгівлю людьми".

Відповідну заяву лідерів трьох країн оприлюднили 15 листопада. Спільний документ підписали президент Литви Гітанас Наусєда, Латвії Егілас Левітас та Естонії Алар Каріс.

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Балтійські країни засудили режим Лукашенка

У заяві йдеться про те, що режим Олександра Лукашенка використовує мігрантів з країн Близького Сходу у політичних цілях. Біженців фактично примушують до порушення європейського законодавства, провокуючи прориватися через кордони ЄС.

Через це глави країн Балтії наголосили, що самопроголошеного президента Білорусі та його поплічників слід притягнути до відповідальності за "торгівлю людьми".

Закликаємо усі відповідні міжнародні організації зіграти активну роль у вирішенні ситуації, спровокованої режимом Лукашенка,

– просять президенти у заяві.

Ситуація на кордоні Білорусі та країн ЄС: останні новини

Масово нелегали зі сторони Білорусі вирушили до кордону Польщі 8 листопада. Їх, за різними підрахунками, було від 1 500 до 5 000.

Західні країни звинувачують білоруський режим у міграційній кризі. У НАТО заявили, що Олександр Лукашенко використовує нелегалів для тиску на Європу.

У ніч на 14 листопада 223 мігранти спробували прорватися через кордон.

Через можливе подальше загострення ситуації Польща посилила охорону державного кордону. Литва та Україна вдалися до аналогічних кроків.

Литву, Латвію та Польщу з білоруської сторони останнім часом атакує велика кількість біженців. Нелегалів до кордонів звозять силовики, підконтрольні диктатору Лукашенку.