Цікаві зміни у риториці: чи збиватимуть країни НАТО російські ракети

Раніше країни ЄС різко відмовлялися від можливості збивати над Україною російські повітряні цілі. Водночас нещодавно від Німеччини прозвучала інша думка.

Член комітету Бундестагу з питань оборони Джо Вайнгартен назвав це "необхідним та відповідальним рішенням". Хоч, звісно, не всі у Німеччині є прихильниками ідеї про допомогу України зі збиттям російських цілей. Про те, як змінюється риторика країн НАТО, 24 Каналу розповів Іван Ус – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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Зміна доктрини

У Соціально-демократичній партії канцлера Німеччини Олафа Шольца заговорили про можливість закрити частину неба над Україною. Політики вважають, що країни НАТО мають взяти участь у захисті нашої держави від повітряних атак Росії.

Водночас окремі члени як НАТО, так і ЄС не раз говорили про те, що збивати російські повітряні загрози – це, мовляв, не те саме, що іранські, коли вони летіли на Ізраїль.

Справді було багато дискусій. Всі пам'ятають історії, як Польща просто дивилась на те, як російські ракети залітали і вилітали з її простору. А ось з Румунією, до речі, інша історія. Я мав зустріч з ексдепутатом парламенту Румунії, і він показав мені відео, як румунські прикордонники стріляють по дронах, які летять узбережжям Дунаю. Вони були не впевнені, куди дрони прилетять – в Україну чи в Румунію,

– розповів Іван Ус.

Ус також додав, що з відео було зрозуміло, що поцілити у російські безпілотники, прикордонникам не вдалося. Втім важливо, що вони принаймні намагалися щось зробити.

"Одна зі складових можливої присутності іноземних військ в Україні – це зміна рішення НАТО, тобто якщо будуть якісь пуски над Україною, їх можуть збивати. Загалом поки йде війна – є ризик для всіх країн регіону. Країни ЄС, які розуміють, що Росія може прийти до них, але НАТО за них не заступиться, все більше кажуть про те, що в Україні мають бути закордонні війська", – підкреслив Ус.

Такі думки вже долинали з невеликих країн Балтії. Втім однією з перших заяв про можливість відправлення військових до України, яка викликала резонанс, прозвучала саме від президента Франції. Тож можна сподіватись і на те, що зміниться доктрина і щодо збиття повітряних об'єктів над Україною.

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