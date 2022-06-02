Країни, які видобувають якіснішу нафту, вже готуються замінити Росію, – Зеленський
Євросоюзу важко дається впровадження 6 пакета санкцій проти Росії, адже він повинен включати нафтове ембарго. Однак світ таки рухається у напрямку повної відмови від енергоносіїв країни-агресорки.
Водночас країни, які видобувають кращу нафту за російську, вже готуються її замінити. Про це під час свого вечірнього звернення 2 червня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Світ поступово відмовляється від російської нафти
Зеленський розповів, що Євросоюз поступово рухається до впровадження шостого пакета санкцій проти Росії.
Якщо відверто, це дається дуже і дуже складно, оскільки сенс цього санкційного пакета передусім полягає у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти, при чому інші країни, які видобувають значно якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання,
– зауважив президент.
За його словами, тому на цьому напрямку для країни-агресорки мінусуються величезні суми.
"Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться", – додав глава держави.
Зеленський підсумував, що Росії доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
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Коротко про нафтове ембарго проти Росії
- Наприкінці травня голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що в Євросоюзі нарешті досягли угоди щодо заборони експорту російської нафти. Мовиться про заборону на постачання сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Водночас експорт сирої нафти через нафтопровід "Дружба" ще діятиме.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це фактично дозволить скоротити імпорт нафти з Росії до ЄС орієнтовно 90% до кінця 2022 року.
- Тривалий час це рішення блокувала Угорщина. Тож країну звільнили від нафтового ембарго.
- Також від нафтового ембарго звільнили Болгарію, адже вона залежить від російського палива на 95%.
- Однак в Європарламенті розкритикували такі рішення. Євродепутат Расмус Андресен зазначив, що "напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал".
- Навіть попри відсутність радикальної відмови, запровадження ембарго на постачання російської нафти призведе до значних втрат для країни-агресорки. Вона недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів щороку.
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