Країни, які видобувають якіснішу нафту, вже готуються замінити Росію, – Зеленський

Євросоюзу важко дається впровадження 6 пакета санкцій проти Росії, адже він повинен включати нафтове ембарго. Однак світ таки рухається у напрямку повної відмови від енергоносіїв країни-агресорки.

Водночас країни, які видобувають кращу нафту за російську, вже готуються її замінити. Про це під час свого вечірнього звернення 2 червня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Світ поступово відмовляється від російської нафти

Зеленський розповів, що Євросоюз поступово рухається до впровадження шостого пакета санкцій проти Росії.

Якщо відверто, це дається дуже і дуже складно, оскільки сенс цього санкційного пакета передусім полягає у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти, при чому інші країни, які видобувають значно якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання,

– зауважив президент.

За його словами, тому на цьому напрямку для країни-агресорки мінусуються величезні суми.

"Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться", – додав глава держави.

Зеленський підсумував, що Росії доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Коротко про нафтове ембарго проти Росії

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