Путін має намір захопити вплив над імперією "Вагнера" також і в Африці, – WSJ

Після невдалого заколоту Пригожина у Кремлі вирішили повністю взяти під контроль ПВК "Вагнера", зокрема, ті загони, які "виконують завдання" в Африці. Принаймні у цьому впевнені західні аналітики.

Як пишуть експерти, днями заступник міністра закордонних справ Росії прилетів до Дамаска, столиці Сирії, щоб особисто передати президенту країни Башару Асаду послання про те, що групи "Вагнера" більше не діятимуть там самостійно. Також, очевидно, були схожі дзвінки з подібними словами до президента Центральноафриканської республіки.

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Кремль імітує "стабільність"

У виданні The Wall Street Journal, окрім того, заявили, що урядові літаки міністерства надзвичайних ситуацій Росії вирушили із Сирії до Малі – до ще однієї з африканських країн, де є ключові форпости найманців Євгенія Пригожина.

Така дипломатична активність відображає спробу Владіміра Путіна мінімізувати хаос усередині країни та запевнити партнерів Росії в Африці та на Близькому Сході, що операції "Вагнера" там триватимуть безперервно,

– констатували журналісти.

Вони разом з тим зазначили, що зараз не видається можливим оцінювати наскільки для Кремля є реальним взяття під свій контроль розгалуженої мережі вагнерівців в інших країнах. Однак, очевидно, на такі кроки в Москві б ніколи не пішли, якби Пригожин не вирішив спробувати влаштувати військовий переворот.

Зверніть увагу! Роками вагнерівці нарощували авторитет Росії на Африканському континенті та приносили гроші компанії Пригожина. Водночас у Кремлі заперечували будь-яку причетність до цих бойовиків.

За різними оцінками, найманців "Вагнера" близько 6 тисяч за межами Росії. Вони допомагають різним нестійким африканським режимам тримати владу у своїх руках.

Зазначимо, що, з-поміж іншого, вагнерівці допомагали в придушенні антиурядових протестів у Венесуелі, що є країною південної Америки, та Судані. Очевидно, Пригожин не має ніякого бажання прощатись з імперією, яка діяла одразу на трьох континентах, та приносила йому шалений дохід.

Путін визнав, що фінансував вагнерівців