Путин намерен захватить влияние над империей "Вагнера" также и в Африке, – WSJ

После неудачного мятежа Пригожина в Кремле решили полностью взять под контроль ЧВК "Вагнера", в частности – те отряды, которые "выполняют задачи" в Африке. По крайней мере, в этом уверены западные аналитики.

Как пишут эксперты, на днях замминистра иностранных дел России прилетел в Дамаск, столицу Сирии, чтобы лично передать президенту страны Башару Асаду послание о том, что группы "Вагнера" больше не будут действовать там самостоятельно. Также, очевидно, были схожие звонки с подобными словами президенту Центральноафриканской республики.

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Кремль имитирует "стабильность"

В издании The Wall Street Journal, кроме того, заявили, что правительственные самолеты министерства чрезвычайных ситуаций России отправились из Сирии в Мали – еще одну из африканских стран, где есть ключевые форпосты наемников Евгения Пригожина.

Такая дипломатическая активность отражает попытку Владимира Путина минимизировать хаос внутри страны и заверить партнеров России в Африке и на Ближнем Востоке, что операции "Вагнера" там будут продолжаться непрерывно,

– констатировали журналисты.

Они вместе с тем отметили, что сейчас не представляется возможным оценивать насколько для Кремля реально взятие под свой контроль разветвленной сети вагнеровцев в других странах. Однако, очевидно, на такие шаги в Москве никогда бы не пошли, если бы Пригожин не решил попытаться устроить военный переворот.

Обратите внимание! Годами вагнеровцы увеличивали авторитет России на Африканском континенте и приносили деньги компании Пригожина. В то же время в Кремле отрицали какую-либо причастность к этим боевикам.

По разным оценкам, наемников "Вагнера" около 6 тысяч за пределами России. Они помогают разным неустойчивым африканским режимам держать власть в своих руках.

Отметим, что, в частности, вагнеровцы помогали в подавлении антиправительственных протестов в Венесуэле, являющейся страной Южной Америки, и Судане. Очевидно, у Пригожина нет никакого желания прощаться с империей, которая действовала сразу на трех континентах, и приносила ему безумный доход.

Путин признал, что финансировал вагнеровцев