У Росії, як завжди, сім п'ятниць на тиждень. Наприкінці лютого Путін заявив про припинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), однак вже через місяць Кремль готовий відновити переговори.

Про це повідомили російські ЗМІ. Представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов каже, що діалог щодо ДСНО може розпочатися будь-якої миті, передає 24 Канал.

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Ульянов каже, що відновлення діалогу нібито залежить від остаточної позиції США. У Кремля є лише одна вимога – відмова від ворожої політики щодо Росії.

У нас вимоги досить скромні, зрозумілі й абсолютно виправдані. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати відмовилися від ворожої політики щодо Російської Федерації, і тоді виникнуть передумови до розмови про ДСНО,

– заявив Ульянов.

Зауважимо, що Росія знову намагається повернути ситуацію на свою користь. Якщо США погодяться на такі умови (що малоймовірно), то Україна, без американської допомоги та підтримки західних партнерів, має великий ризик програти цю війну.

В іншому ж випадку, Путін і надалі погрожуватиме світу ядерною зброєю. До речі, нещодавно бункерний диктатор заявив, що розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.

Росія призупинила участь у ДСНО: що відомо

Під час свого звернення до федеральних зборів 21 лютого Путін оголосив про тимчасову зупинку участі Росії в ДСНО. Водночас він наголосив, що країна-терористка саме призупиняє участь, а не виходить з договору. Згодом голова Держдуми Вячєслав Володін розповів, що Путін виніс відповідний законопроєкт на голосування. Законопроєкт набуде чинності з дня його публікації.

Путін заявив, що це рішення "вимушене" та продиктоване необхідністю забезпечення безпеки Росії, адже ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту". Також він жалівся, що країни Заходу використовували договір, щоб спробувати завдати країні-агресорці стратегічної поразки.

Окрім цього, в МЗС Росії заявили, що країна-терористка не нарощуватиме ядерний арсенал після призупинення договору. У заяві відомства вже традиційно поклали відповідальність за рішення призупинити дію ДСНО на США. ️

Вже 28 лютого диктатор таки підписав відповідний закон. Згідно з цим законом, дія договору призупиняється з того ж дня, коли документ офіційно опублікували.

Договір про стратегічні наступальні озброєння або СНО-3 було підписано вже у 2010 році між Росією та США. Цей документ обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках — до 700.