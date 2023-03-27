Кремль готов возобновить переговоры по ДСНВ, но при одном условии

В России, как обычно, семь пятниц на неделю. В конце февраля Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако уже через месяц Кремль готов возобновить переговоры.

Об этом сообщили российские СМИ. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорит, что диалог по ДСНВ может начаться в любой момент, передает 24 Канал.

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При каком условии Россия согласится на переговоры

Ульянов говорит, что возобновление диалога якобы зависит от окончательной позиции США. У Кремля есть только одно требование – отказ от враждебной политики по отношению к России.

У нас требования достаточно скромные, понятные и совершенно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты отказались от враждебной политики в отношении Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки для разговора о ДСНВ,

– заявил Ульянов.

Заметим, что Россия снова пытается вернуть ситуацию в свою пользу. Если США согласятся на такие условия (что маловероятно), то у Украины без американской помощи и поддержки западных партнеров есть большой риск проиграть эту войну.

В противном случае Путин и дальше будет угрожать миру ядерным оружием. Кстати, недавно бункерный диктатор заявил, что разместит свое ядерное оружие в Белоруси.

Россия приостановила участие в ДСНВ: что известно

Во время своего обращения к федеральному собранию 21 февраля Путин объявил о временной остановке участия России в ДСНВ. В то же время он подчеркнул, что страна-террорист как раз приостанавливает участие, а не выходит из договора. Впоследствии глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Путин вынес соответствующий законопроект на голосование. Законопроект вступит в силу со дня его публикации.

Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России, ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта". Также он жаловался, что страны Запада использовали договор, чтобы попытаться нанести стране-агрессору стратегическое поражение.

Кроме того, в МИД России заявили, что страна-террорист не будет наращивать ядерный арсенал после приостановления договора. В заявлении ведомства уже традиционно возложили ответственность за решение приостановить действие ДСНВ на США. ️

Уже 28 февраля диктатор подписал соответствующий закон. Согласно этому закону действие договора приостанавливается с того же дня, когда документ официально опубликовали.

Договор о стратегических наступательных вооружениях или СНВ-3 был подписан уже в 2010 году между Россией и США. Этот документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках – до 700.