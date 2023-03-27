Про це повідомили російські ЗМІ. Представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов каже, що діалог щодо ДСНО може розпочатися будь-якої миті, передає 24 Канал.

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Ульянов каже, що відновлення діалогу нібито залежить від остаточної позиції США. У Кремля є лише одна вимога – відмова від ворожої політики щодо Росії.

У нас вимоги досить скромні, зрозумілі й абсолютно виправдані. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати відмовилися від ворожої політики щодо Російської Федерації, і тоді виникнуть передумови до розмови про ДСНО,

– заявив Ульянов.

Зауважимо, що Росія знову намагається повернути ситуацію на свою користь. Якщо США погодяться на такі умови (що малоймовірно), то Україна, без американської допомоги та підтримки західних партнерів, має великий ризик програти цю війну.

В іншому ж випадку, Путін і надалі погрожуватиме світу ядерною зброєю. До речі, нещодавно бункерний диктатор заявив, що розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.

Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння або СНО-3 було підписано вже у 2010 році між Росією та США. Цей документ обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках — до 700.

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