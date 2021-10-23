Кремль хоче закінчити українську недобудову: скільки заплатять росіяни за воду для кримчан

Росія виділила з бюджету мільярди рублів, щоб прокласти новий ялтинський водогін під горою Ай-Петрі. Попередній в аварійному стані і навіть найменший землетрус може залишити місто без питної води.

Водосховище Щасливе чи не єдине джерело питної води в Ялті. Від нього до міста у 1964 році проклали водовід під горою Ай-Петрі, довжиною в 7 кілометрів.

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Технології будівництва, які тоді використовували, виявились ненадійними, і вже за кілька років у тунелі почали з'являтись тріщини. Через аварійність у 1990-х роках Україна почала будувати новий паралельний гідротунель, але нестача фінансування дозволила прокласти лише 1,5 кілометри.

Російська влада в Криму вирішила не експериментувати й продовжити український проєкт. На це з кишень російських платників податків виділили астрономічну суму – 8,5 мільярдів рублів (102 мільйони євро).

Завершити будівництво планують до 2024 року.

Зазначається, що новий водогін буде удвічі більший і потужніший. Втім, для Ялти цілком вистачало попередньої сили. Українські активісти зазначили, грандіозність проєкту зумовлена лише тим, що з більшого бюджету значно легше красти гроші.

Російські військові захищались від умовного противника

У Криму російські військові провели чергові масштабні навчання на Чорноморському узбережжі полігону ОПУК. За легендою, морська піхота противника за підтримки десантних кораблів атакувала з моря, тому, начебто, підрозділи Чорноморського флоту Росії тренувались оборонятися.

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За інформацією російських ЗМІ, у навчаннях залучили 8 тисяч військових і 350 одиниць техніки:

танки;

БТРи;

самохідні артилерійські установки.

Спеціально для навчальних відпрацювань до Криму перекинули 2 тисячі мотострільців зі Ставропольського краю і ще стільки ж з Краснодарського. Водночас на цьому тижні також відбулись і навчання українських військових на Херсонщині – на адмінмежі з окупованим Кримом.

У небі над Чорним морем – неспокійно

У небі над Кримом російські винищувачі Су-30 супроводжували над Чорним морем 2 американські бомбардувальники B-1 Lancer із літаками заправниками. Російські винищувачі піднялись в небо, щоб, начебто, не допустити порушення державного кордону Росії.

Командування ВМС США заявили, що нічого не порушували, а виконували протикорабельну місію разом із європейськими союзниками. Після того, як американські бомбардувальники змінили курс – російські винищувачі повернулись на базу.

Вибух COVID-19 та наплив російських туристів

У Криму рекордна кількість хворих: 21 жовтня зафіксували – 621 інфікованого, а щодобовий приріст – не менше 20%. Зазначається, що це тільки офіційні дані, які занижуються окупаційною владою. Таких темпів захворювання не було за весь час пандемії.

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У зв'язку з цим від 25 жовтня в Криму хочуть запровадити систему QR-кодів для відвідувачів громадських місць: ресторанів, спортзалів і кінотеатрів.

Тим часом Володимир Путін підписав указ про тиждень вихідних у листопаді в Росії, і громадяни держави-агресора масово почали скуповувати квитки у Крим. Через це на півострові активно готують нові антиковідні обмежувальні заходи для туристів.

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