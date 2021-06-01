Перед самітом Байдена і Путіна: Кремль посилює напругу у відносинах з США, – The Washington Post

Росія не зупиняє агресивні дії, попри майбутню зустріч президента США Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна. Оскільки хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, здійснили чергову кібератаку проти Штатів.
Таким чином вони скомпрометували систему електронної пошти, яку використовує Агентство США з міжнародного розвитку в рамках Держдепартаменту.
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Росія знову здійснила хакерську атаку в США
Мовиться, що атака була спрямована на комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, що критикують президента Путіна. Про порушення заявили у Microsoft та додали про причетність групи Nobelium, яку пов'язують з кібератакою на SolarWinds, націлену проти американських компаній та щонайменше 7 держустанов.
Тоді у відповідь Байден запровадив санкції проти російських компаній та приватних осіб, виславши деяких дипломатів та вчинивши дії для запобігання подальшим зловживанням.
Видання пише, що все-таки Штати намагалися уникнути зайвої ескалації відносин із Кремлем. Проте санкції не стримали Росію – країна знову загострює стосунки з США.
Деталі про нову хакерську атаку
Під час чергової атаки зловмисники скористались тією ж слабкістю в кібербезпеці США, що і атака на SolarWinds: недостатнім рівнем захисту в критичних ланцюгах зв'язків, що проходять від приватних підприємств до найбільш чутливих держструктур.
Також відомо, що:
- цього разу використали програмне забезпечення для електронної пошти Constant Contact;
- "фішинг-повідомлення" направили через USAID у понад 150 організацій та охопили понад 3 тисячі облікових записів;
- вони містили шкідливий код, який дозволив хакерам потрапити в комп'ютерні системи одержувачів, де вони могли "інфікувати" інших людей у мережі;
- скоріш за все атаку призначили не для Держдепартаменту, а для громадянського суспільства. Зокрема груп, які аналізують російську зовнішню політику та тих, хто виступає проти Кремля;
Видання пише, що хиткі цифрові ланцюги зв'язків треба зміцнювати. Білий дім раніше вже видав розпорядження щодо встановлення стандартів, яких повинні дотримуватися всі комерційні компанії-постачальники програмного забезпечення для федерального уряду. Це має гарантувати додатковий захист.
Однак видання стверджує, що Путін не відреагує на санкції та дипломатичні висилки. Річ у тім, що це не змусить його відступити, а швидше розширить межі шпигунства в епоху інтернету. Журналісти переконані, що команда Байдена має створити план дій, якщо Кремль відмовляється слухати.
Коротко про санкції США
- 15 квітня 2021 року США затвердили санкції через втручання Росії у вибори США у 2020 році – зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.
- Тоді Штати вислали 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До їхнього складу, за даними Білого дому, входять представники російських спецслужб.
- Тоді ж США ввели санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій та проти 6 російських технологічних компаній.
- Також з 14 червня 2021 року фінансовим установам США заборонили купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.