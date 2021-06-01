Кремль усиливает напряжение в отношениях с США, – The Washington Post

Россия не останавливает агрессивные действия, несмотря на предстоящую встречу президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Поскольку хакеры, связанные с российскими спецслужбами, совершили очередную кибератаку против Штатов.

Таким образом они скомпрометировали систему электронной почты, которую использует Агентство США по международному развитию в рамках Госдепартамента.

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Россия вновь осуществила хакерскую атаку в США

Говорится, что атака была направлена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, критикующих президента Путина. О нарушениях заявили в Microsoft и добавили о причастности группы Nobelium, которую связывают с кибератакой на SolarWinds, нацеленную против американских компаний и по меньшей мере 7 госучреждений.

Тогда в ответ Байден ввел санкции против российских компаний и частных лиц, выслав некоторых дипломатов и совершив действия для предотвращения дальнейших злоупотреблений.

Издание пишет, что все-таки Штаты пытались избежать излишней эскалации отношений с Кремлем. Однако санкции не сдержали Россию – страна вновь обостряет отношения с США.

Подробности о новой хакерской атаке

Во время очередной атаки злоумышленники воспользовались той же слабостью в кибербезопасности США, что и атака на SolarWinds: недостаточным уровнем защиты в критических цепях связей, проходящих от частных предприятий до самых чувствительных госструктур.

Также известно, что:

на этот раз использовали программное обеспечение для электронной почты Constant Contact;

"фишинг-сообщения" направили через USAID в более 150 организаций и охватили более 3 тысяч учетных записей;

они содержали вредоносный код, который позволил хакерам попасть в компьютерные системы получателей, где они могли "заразить" других людей в сети;

скорее всего атака предназначалась не для Госдепартамента, а для гражданского общества. В частности групп, которые анализируют российскую внешнюю политику и тех, кто выступает против Кремля;

Издание пишет, что шаткие цифровые цепи связей надо укреплять. Белый дом ранее уже издал распоряжение по установлению стандартов, которых должны придерживаться все коммерческие компании-поставщики программного обеспечения для федерального правительства. Это должно гарантировать дополнительную защиту.

Однако издание утверждает, что Путин не отреагирует на санкции и дипломатические высылки. Дело в том, что это не заставит его отступить, а скорее расширит границы шпионажа в эпоху интернета. Журналисты убеждены, что команда Байдена должна создать план действий, если Кремль отказывается слушать.

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