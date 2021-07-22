Кремль проти згадки про "агресію в Україні і шкідництво" в угоді про "Північний потік-2"

У Путіна прокоментували угоду, яку щодо "Північного потоку-2" уклали Німеччина і США. Деякі пункти вони оцінили позитивно, а з деякими взагалі не погоджуються.

Щодо других – то це речення, які стосуються України та агресії Росії проти неї. Угоду Німеччини і США для російських пропагандистських ЗМІ прокоментував прессек Путіна Дмитро Пєсков.

Головне про Угоду щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

"Ніякої агресії Росії немає"

Речник Володимира Путіна зазначив: у Кремлі вже уважно вивчили текст заяви. У тексті знайшли те, із цим не можуть погодитися. Не приглянулося їм речення про агресію Росії стосовно України.

Ми категорично не згодні з таким формулюванням. Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася. І не займається. Це ми ніяк не можемо схвалити,

– заявив він.

Пєсков зазначив, що Москва завжди була і залишається відповідальним гарантом енергетичної безпеки. За його словами, Кремль готовий обговорювати продовження транзиту газу через Україну після 2024 року.

Що цьому передувало

21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель опублікували спільну заяву щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Тому скандальний газопровід, усупереч інтересам України, добудують.

В МЗС України зазначили: нашу державу не долучали до створення документу. Втім саме Україні приділена значна увага угоди.

Так, ідеться про те, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску труби. Берлін зобов'язався сприяти продовження угоди про транзит газу через територію України на 10 років.

Якщо Москва продовжить "шкідливу активність", у Меркель пригрозили санкціями.

Втім, пункти угоди містять суперечливі позиції щодо України. Наприклад, на думку глави правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Німеччина не може бути гарантом продовження транзиту газу територією України. Це повинна гарантувати Росія.

У тексті угоди між США і Німеччиною йдеться про те, що держави не терпітимуть, якщо Росія буде використовувати газ як зброю. Дослівно – це: "Берлін обіцяє санкції проти Москви, коли Росія продовжить "шкідливу активність". Саме це речення зачепило Кремль.