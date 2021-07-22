Кремль проти згадки про "агресію в Україні і шкідництво" в угоді про "Північний потік-2"
Джерело:24 канал
У Путіна прокоментували угоду, яку щодо "Північного потоку-2" уклали Німеччина і США. Деякі пункти вони оцінили позитивно, а з деякими взагалі не погоджуються.
Щодо других – то це речення, які стосуються України та агресії Росії проти неї. Угоду Німеччини і США для російських пропагандистських ЗМІ прокоментував прессек Путіна Дмитро Пєсков.
Головне про Угоду щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна
"Ніякої агресії Росії немає"
Речник Володимира Путіна зазначив: у Кремлі вже уважно вивчили текст заяви. У тексті знайшли те, із цим не можуть погодитися. Не приглянулося їм речення про агресію Росії стосовно України.
Ми категорично не згодні з таким формулюванням. Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася. І не займається. Це ми ніяк не можемо схвалити,
– заявив він.
Пєсков зазначив, що Москва завжди була і залишається відповідальним гарантом енергетичної безпеки. За його словами, Кремль готовий обговорювати продовження транзиту газу через Україну після 2024 року.
Що цьому передувало
- 21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель опублікували спільну заяву щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Тому скандальний газопровід, усупереч інтересам України, добудують.
- В МЗС України зазначили: нашу державу не долучали до створення документу. Втім саме Україні приділена значна увага угоди.
- Так, ідеться про те, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску труби. Берлін зобов'язався сприяти продовження угоди про транзит газу через територію України на 10 років.
- Якщо Москва продовжить "шкідливу активність", у Меркель пригрозили санкціями.
- Втім, пункти угоди містять суперечливі позиції щодо України. Наприклад, на думку глави правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Німеччина не може бути гарантом продовження транзиту газу територією України. Це повинна гарантувати Росія.