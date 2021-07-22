Кремль против упоминания "агрессии в Украине и вредительстве" в соглашении о "Северном потоке-2"

У Путина прокомментировали соглашение, которое по "Северному потоку-2" заключили Германия и США. Некоторые пункты они оценили положительно, а с некоторыми вообще не соглашаются.

Что касается вторых – то это предложения, которые касаются Украины и агрессии России против нее. Соглашение Германии и США для российских пропагандистских СМИ прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Главное о Соглашении по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина

"Никакой агрессии России нет"

Спикер Владимира Путина отметил: в Кремле уже внимательно изучили текст заявления. В тексте нашли то, с чем не могут согласиться. Не приглянулось им предложение об агрессии России в отношении Украины.

Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить,

– заявил он.

Песков отметил, что Москва всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. По его словам, Кремль готов обсуждать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Что этому предшествовало

21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель опубликовали совместное заявление по российскому газопроводу "Северный поток-2". Поэтому скандальный газопровод, вопреки интересам Украины, достроят.

В МИД Украины отметили: наше государство не приобщали к созданию документа. Впрочем, именно Украине уделено значительное внимание сделки.

Так, речь идет о том, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска трубы. Берлин обязался способствовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины на 10 лет.

Если Москва продолжит "вредную активность", у Меркель пригрозили санкциями.

Впрочем, пункты соглашения содержат противоречивые позиции относительно Украины. Например, по мнению главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, Германия не может быть гарантом продолжения транзита газа по территории Украины. Это должна гарантировать Россия.

В тексте соглашения между США и Германией говорится о том, что государства не будут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие. Дословно – это: "Берлин обещает санкции против Москвы, когда Россия продолжит "вредную активность". Именно это предложение задело Кремль.