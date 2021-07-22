Украина не участвовала в переговорах

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев не причастен к соглашению между США и Германией. Однако в Госдепе говорили, что даже включили предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.

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Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что ведомство продолжает диалог со всеми партнерами относительно видения путей уменьшения энергетических угроз России, а также усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", – сказал представитель МИД.

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