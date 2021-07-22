Что касается вторых – то это предложения, которые касаются Украины и агрессии России против нее. Соглашение Германии и США для российских пропагандистских СМИ прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Главное о Соглашении по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина
"Никакой агрессии России нет"
Спикер Владимира Путина отметил: в Кремле уже внимательно изучили текст заявления. В тексте нашли то, с чем не могут согласиться. Не приглянулось им предложение об агрессии России в отношении Украины.
Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить,
– заявил он.
Песков отметил, что Москва всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. По его словам, Кремль готов обсуждать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.
Что этому предшествовало
- 21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель опубликовали совместное заявление по российскому газопроводу "Северный поток-2". Поэтому скандальный газопровод, вопреки интересам Украины, достроят.
- В МИД Украины отметили: наше государство не приобщали к созданию документа. Впрочем, именно Украине уделено значительное внимание сделки.
- Так, речь идет о том, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска трубы. Берлин обязался способствовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины на 10 лет.
- Если Москва продолжит "вредную активность", у Меркель пригрозили санкциями.
- Впрочем, пункты соглашения содержат противоречивые позиции относительно Украины. Например, по мнению главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, Германия не может быть гарантом продолжения транзита газа по территории Украины. Это должна гарантировать Россия.