Что касается вторых – то это предложения, которые касаются Украины и агрессии России против нее. Соглашение Германии и США для российских пропагандистских СМИ прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Никакой агрессии России нет"

Спикер Владимира Путина отметил: в Кремле уже внимательно изучили текст заявления. В тексте нашли то, с чем не могут согласиться. Не приглянулось им предложение об агрессии России в отношении Украины.

Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить,

– заявил он.

Песков отметил, что Москва всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. По его словам, Кремль готов обсуждать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Обратите внимание! В тексте соглашения между США и Германией говорится о том, что государства не будут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие. Дословно – это: "Берлин обещает санкции против Москвы, когда Россия продолжит "вредную активность". Именно это предложение задело Кремль.

Что этому предшествовало