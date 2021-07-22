Щодо других – то це речення, які стосуються України та агресії Росії проти неї. Угоду Німеччини і США для російських пропагандистських ЗМІ прокоментував прессек Путіна Дмитро Пєсков.

Головне про Угоду щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

"Ніякої агресії Росії немає"

Речник Володимира Путіна зазначив: у Кремлі вже уважно вивчили текст заяви. У тексті знайшли те, із цим не можуть погодитися. Не приглянулося їм речення про агресію Росії стосовно України.

Ми категорично не згодні з таким формулюванням. Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася. І не займається. Це ми ніяк не можемо схвалити,

– заявив він.

Пєсков зазначив, що Москва завжди була і залишається відповідальним гарантом енергетичної безпеки. За його словами, Кремль готовий обговорювати продовження транзиту газу через Україну після 2024 року.

Зверніть увагу! У тексті угоди між США і Німеччиною йдеться про те, що держави не терпітимуть, якщо Росія буде використовувати газ як зброю. Дослівно – це: "Берлін обіцяє санкції проти Москви, коли Росія продовжить "шкідливу активність". Саме це речення зачепило Кремль.

Що цьому передувало