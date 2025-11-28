Реверанс у бік США, – офіцер ЗСУ сказав, що почав замовчувати Кремль

У публічних заявах Володимир Путін перестав згадувати Запорізьку та Херсонську області, хоча раніше регулярно включав їх до своїх територіальних претензій. Така зміна риторики стала помітною в останні дні й викликає питання щодо мотивів Кремля.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що зосередження Путіна на Донбасі може бути частиною переговорної гри. Він зазначив, що це виглядає як реверанс у бік Сполучених Штатів.

Як Путін використовує Донбас у своїй переговорній грі?

Путін у своїх останніх заявах перестав згадувати Запорізьку та Херсонську області, однак це не свідчить про відмову від них. Ткачук пояснив, що Кремль зараз робить акцент передусім на Донецькій області. Він пов'язує це з розмовами про можливі "мирні пункти" та елементами переговорів між Росією і Сполученими Штатами.

Йдеться про те, що він хоче забрати саме Донецьку область, це для нього ключова зараз задача,

– сказав майор.

Такий акцент виглядає як частина гри навколо заявленої "готовності до миру". Кремль демонструє, що нібито зменшує свої вимоги й не говорить про всю територію України. Саме це Ткачук називає сигналом на адресу Вашингтона.

Це такий реверанс у бік Сполучених Штатів: мовляв, ми взагалі не всю територію хочемо в України забирати, ми починаємо тільки з Донбасу, давайте віддавайте, а там далі подивимося,

– додав він.

За словами офіцера, така риторика показує справжнє ставлення Путіна до людей на окупованих і підконтрольних Україні територіях. Для нього це території, які можна міняти, не зважаючи на те, що там живуть люди і триває їхнє звичайне життя.

Що відомо про останні заяви Путіна?