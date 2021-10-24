У Кремлі заявили, що не проти вступу України в НАТО, але бояться наслідків

Після відвідин Києва главою Пентагону Ллойдом Остіном Росія стала конкретно бентежитися через вступ України у НАТО. Кремль вважає, що це може нашкодити Росії.

Наслідки вступу України до НАТО Росія спробує зменшити. Принаймні таку засторогу висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Тим часом Пропагандисти лякають росіян черговими нісенітницями про НАТО

Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. При тому у Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.

У мене немає сумніву, що у разі подальшого зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно,

– сказав він.

"Агресивна позиція НАТО"

, що Путін публічно сказав: глава Пентагону Ллойд Остін своїми заявами фактично відкриває Україні двері в НАТО . Він зауважив, що ніхто з членів альянсу не висловлюється проти перспективи вступу України в НАТО.

Нещодавно Росія фактично розірвала контакти з НАТО. Вона оголосила, що з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також вона анонсувала закриття інформаційного бюро альянсу в Москві.

Втім, Кремль впевнений, що немає нічого страшного у такому. НАТО ж там називають агресивним.

Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку,

– сказав Пєсков.

Вступ України в НАТО і реакція Росії