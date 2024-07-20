Чорні кримські ночі: Алушта залишилася без світла, у центрі Ялти також зникала електрика
Пізно ввечері 19 липня деякі кримські міста поринули в темряву. 24 Канал зібрав деталі.
Що цікаво, раніше в Севастополі запроваджували графіки відключення світла. Електрику вимикали через кожні дві години.
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Чому в Криму не було світла 19 – 20 липня
В Алушті без електроенергії залишилися 49 тисяч жителів. Про це офіційно повідомила російська окупаційна влада, зокрема, губернатор Аксьонов.
Він написав, що в Алушті сталася аварія на двох трансформаторних підстанціях "у зв'язку з підвищеним навантаженням". Допомагати алуштинцям поїхали спеціалісти аж із Сімферополя.
За словами Аксьонова, "актуальну інформацію з місця передавали у відеорежимі".
Схожа ситуація сталася в Ялті, там вийшли з ладу 40 трансформаторних підстанцій, були і підземні пошкодження. Центр Ялти був без світла. А ще люди жалілися на те, що анонсовані графіки відключення світла не збігаються з реальністю.
Втім, за іншими даними, знеструмлення Алушти сталося через аварію на високовольтних лініях під Ялтою, а саме через пошкодження кабелю на підстанції Дарсан. Ремонтні роботи, відповідно до прогнозу, мали зайняти близько п'яти годин.
Світло повернули в домівки нібито вночі.
В Криму відключають світло: яка причина
Це сталося через аварію на Ростовській АЕС. Компанія Siemens заблокувала постачання свого обладнання до Росії, тож окупанти відчувають проблеми.
Коли Росія анексувала півострів у 2014 році, він лише на 30% був забезпечений власною електроенергією. Тоді ж підписали договір про те, що Україна постачатиме світло у Крим.
У цей час країна-агресорка будувала енергоміст Кубань – Крим. Проте через певний період було підірвано лінії електропередач. Відповідно, постачання з України зупинилося, а Росія почала активніше зводити споруду.
Приблизно у той же період росіяни вирішили побудувати дві ТЕС – одну в Севастополі, іншу в Сімферополі, – аби Крим міг повністю забезпечити себе світлом. Саме для цих теплоелектростанцій Росія практично вкрала дві турбіни Siemens, привезені з материкової частини.
Таке рішення викликало обурення в компанії Siemens. Там заявили, що Росія перебуває під санкціями та не має права доставляти турбіни на окуповану територію.
Окупанти намагалися відбрехатися, але, вочевидь, використали західні турбіни.