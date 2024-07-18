Атака була здійснена під час навчань росіян із захисту акваторії. Українські дрони вдарили по штабу з пунктом управління, складу боєприпасів, електропідстанції та інших технічних спорудах бази, пише 24 Каналу.

Дивіться також У Росії горить "Уралтрансмаш" – єдине підприємство, яке виробляє САУ, – ЗМІ

Де розташована російська база на озері Донузлав

Дрони СБУ атакували базу на Донузлаві у ніч проти 18 липня. Вранці росіяни бідкалися, що Крим атакували 33 БпЛа та 10 морських дронів, втім, усюди запевняли, що нібито успішно відбили атаку.

Але пізніше стало відомо, що внаслідок нічного обстрілу виведено з ладу важливі для росіян об'єкти на базі:

штаб з пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

електропідстанція;

технічні споруди;

вогневі позиції ворога.

Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам",

– повідомило поінформоване джерело 24 Каналу в Службі безпеки.

Додамо, що озеро Донузлав є найглибшим озером в Криму і найбільшим у Чорноморському районі. Його площа – 47 квадратних кілометрів.

Там ще за радянських часів була побудована велика база, на якій наразі розташований російський флот. Поблизу також є база морської авіації та низка інших військових об'єктів. Військові кажуть, що на базі Донузлава дуже зручно здійснювати завантаження техніки й розташовувати велику кількість десантних кораблів. Раніше їх там було багато.

Прилітає по Донузлаву не вперше. Так, у ніч проти 1 лютого 2024 року був здійснений удар по ракетному катеру "Івановєц". Тоді він був якраз на патрулюванні на цьому озері.

Де розташоване озеро Донузлав: дивіться на карті