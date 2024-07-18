Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що причиною масових відключень світла на півдні Росії та кримському півострові є виведення з ладу одного з чотирьох атомних енергоблоків Ростовської АЕС. Чому так сталося – детально пояснюємо у матеріалі.

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Як Росія халатно забезпечила Крим електроенергією

Коли Росія анексувала півострів у 2014 році, він лише на 30% був забезпечений власною електроенергією. Тоді ж підписали договір про те, що Україна постачатиме світло у Крим.

У цей час країна-агресорка будувала енергоміст Кубань – Крим. Проте через певний період було підірвано лінії електропередач. Відповідно постачання з України зупинилося, а Росія почала активніше зводити споруду.

Приблизно у той же період росіяни вирішили побудувати 2 ТЕС – одну в Севастополі, іншу в Сімферополі – аби Крим міг повністю забезпечити себе світлом. Саме для цих теплоелектростанцій Росія практично вкрала дві турбіни Siemens, привезені з материкової частини.

Таке рішення викликало обурення в компанії Siemens. Там заявили, що Росія перебуває під санкціями і не має права доставляти турбіни на окуповану територію.

Росіяни спочатку брехали, що продали обладнання на вторинний ринок, а потім хтось його купив. Згодом вигадали, що буцім модернізували іноземні компоненти й видали сертифікат, мовляв, "ми внесли зміни, тепер ця продукція не компанії Siemens, а Росії".

Проте очевидно, що нічого окупанти не змінювали, а просто почепили іншу наліпку. Отже, Росія не змогла забезпечити будівництво теплових електростанцій без західних деталей, тому все одно використала турбіни Siemens.

Через що Ростовська АЕС вийшла з ладу

Тизенгаузен зазначив, що Росія будує дві атомні електростанції – "Аккую" в Туреччині та "Пакш" в Угорщині. Але компанія Siemens заблокувала туди передачу свого обладнання. Адже боїться, що Росія може перевезти компоненти на свою територію. Тепер Росатом не знає, що робити.

Через таку ж проблему вийшов з ладу один атомний енергоблок Ростовської АЕС, а також впав російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. І там, і там західні деталі, які росіяни хоч якось намагаються замінити. Проте через "криві руки" нічого не вдається.

"Великий-великий" Росатом не може працювати без західного обладнання, навіть якщо щось вкраде <..> Компанії із Заходу підозрюють, що у Росії закінчуються критично важливі запчастини, зокрема для АЕС,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Можна констатувати наступне: чим довше діють санкції проти Росії, тим більше спостерігатимемо виведень з ладу енергоблоків та інших техногенних аварій. Оскільки самостійно росіяни навчилися виробляти лише зброю, але і там багато західних компонентів.