Графіки обмеження електроенергії публікують місцеві телеграм-канали. Водночас так званий "губернатор" Севастополя пояснює, що обмеження ввели через "збій обладнання", передає 24 Канал.

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В Севастополі ввели графіки відключення світла

В тимчасово окупованому Севастополі запровадили графіки відключення світла. Так, все місто поділили на 2 черги, й тепер світло вимикають через кожні 2 години.

До прикладу, 1 чергу в Севастополі відключають з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00, з 08:00 до 10:00 і так далі. Водночас другу чергу вимикають з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00 і так далі через кожні дві години.

Однак згодом ця інформація змінилася. В обленерго Криму заявили, що відтепер вимикатимуть світло не на 2 години, а на 3.

Графіки відключення стали несподіванкою для окупантів, тому Міхаіл Развожаєв вирішив пояснити, чому так сталося. Так, "губернатор" Севастополя заявив, що, мовляв, у роботі обладнання на Ростовській АЕС, яка забезпечує електроенергією Крим, "стався збій". Тому в умовах "підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання".

Щоправда, причини, чому відбувся "збій в роботі обладнання", Развожаєв не пояснював.