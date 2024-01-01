Основна битва розгорнеться у Криму і на Чорному морі: Зеленський розповів про плани на 2024 рік

В інтерв'ю для The Economist президент Зеленський підбив підсумки минулого року і розповів про очікування від нового. Глава держави натякнув, що Україна надалі намагатиметься проводити операції у Криму та на Чорному морі.

Президент Зеленський розповів, на чому Україна робитиме акцент у 2024 році у боротьбі проти Росії.

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Центри тяжіння – Крим і Чорне море

За словами Зеленського, у 2023 році Україні вдалося розбити російську блокаду Чорного моря і налагодити експорт свого зерна до інших країн. Президент натякнув, що у 2024 році саме тут – на півострові та у Чорному морі розгорнуться основні битви.

Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, і зниження російського військового потенціалу на півострові надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону,

– наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що успіх у Криму справив би велике враження на світ, а також вплинув на ситуацію у самій Росії, завдавши удару по кремлівській пропаганді.

Український лідер згадав про неймовірні перемоги, яких вже вдалося досягти на півострові. Це низка знищених кораблів Чорноморського флоту. За даними британців, лише за останні чотири місяці було ліквідовано п’яту частину російського флоту.

Втрата військово-морських баз, які Росія утримувала протягом останніх 240 років, була б величезною незручністю для пана Путіна,

– зазначив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що успіх та його швидкість залежатиме від військової допомоги західних партнерів. Так, німецька далекобійна ракета "Taurus" може зруйнувати Керченський міст, фактично ізолювавши Кримський півострів від країни – агресорки.

"Росія має знати, що для нас це військовий об’єкт", – сказав Зеленський.

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