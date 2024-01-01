Основная битва развернется в Крыму и на Черном море: Зеленский рассказал о планах на 2024 год

В интервью для The Economist президент Зеленский подвел итоги прошлого года у и рассказал об ожиданиях от нового. Глава государства намекнул, что Украина в дальнейшем будет пытаться проводить операции в Крыму и на Черном море.

Президент Зеленский рассказал, на чем Украина будет делать акцент в 2024 году в борьбе против России.

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Центры тяготения – Крым и Черное море

По словам Зеленского, в 2023 году Украине удалось разбить российскую блокаду Черного моря и наладить экспорт своего зерна в другие страны. Президент намекнул, что в 2024 году именно здесь – на полуострове и Черном море развернутся основные битвы.

Изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и снижение российского военного потенциала на полуострове чрезвычайно важны для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что успех в Крыму произвел бы большое впечатление на мир, а также повлиял на ситуацию в самой России, нанеся удар по кремлевской пропаганде.

Украинский лидер вспомнил о невероятных победах, которых уже удалось добиться на полуострове. Это ряд уничтоженных кораблей Черноморского флота. По данным британцев, только за последние четыре месяца была ликвидирована пятая часть российского флота.

Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживала за последние 240 лет, была бы огромным неудобством для господина Путина.

– отметил Зеленский.

В то же время, президент отметил, что успех и его скорость будет зависеть от военной помощи западных партнеров. Так, немецкая дальнобойная ракета Taurus может разрушить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от страны – агрессорки.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект", – сказал Зеленский.

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