Основная битва развернется в Крыму и на Черном море: Зеленский рассказал о планах на 2024 год
Источник:The Economist
В интервью для The Economist президент Зеленский подвел итоги прошлого года у и рассказал об ожиданиях от нового. Глава государства намекнул, что Украина в дальнейшем будет пытаться проводить операции в Крыму и на Черном море.
Президент Зеленский рассказал, на чем Украина будет делать акцент в 2024 году в борьбе против России.
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Центры тяготения – Крым и Черное море
По словам Зеленского, в 2023 году Украине удалось разбить российскую блокаду Черного моря и наладить экспорт своего зерна в другие страны. Президент намекнул, что в 2024 году именно здесь – на полуострове и Черном море развернутся основные битвы.
Изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и снижение российского военного потенциала на полуострове чрезвычайно важны для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что успех в Крыму произвел бы большое впечатление на мир, а также повлиял на ситуацию в самой России, нанеся удар по кремлевской пропаганде.
Украинский лидер вспомнил о невероятных победах, которых уже удалось добиться на полуострове. Это ряд уничтоженных кораблей Черноморского флота. По данным британцев, только за последние четыре месяца была ликвидирована пятая часть российского флота.
Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживала за последние 240 лет, была бы огромным неудобством для господина Путина.
– отметил Зеленский.
В то же время, президент отметил, что успех и его скорость будет зависеть от военной помощи западных партнеров. Так, немецкая дальнобойная ракета Taurus может разрушить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от страны – агрессорки.
"Россия должна знать, что для нас это военный объект", – сказал Зеленский.
Что еще сказал Зеленский: главное
- Зеленский считает, что Запад потерял чувство неотложности войны в Украине. Об этом свидетельствует, что некоторые союзники все больше концентрируются на собственной внутренней политике, колеблясь с помощью Украине.
- Также президент считает, что сами украинцы потеряли чувство экзистенциальной угрозы. Он подчеркнул, что мобилизации мира и украинского общества, которая была в начале войны, сегодня нет, поэтому это нужно исправить.
- Украинский лидер отметил, что стране не удалось добиться успехов в летнем контрнаступлении, в частности из-за утечки информации. Впрочем, эта неудача не означает, что Путин побеждает. Реальность заключается в другом – Россия несет огромные потери.
- Также президент не видит от страны – агрессорки фундаментальных шагов к миру, а только желание "заморозить" конфликт, чтобы восстановить свои силы.
- Зеленский уверен, что США будут оказывать поддержку Украине. В то же время, он считает необходимостью уменьшать зависимость от западных поставок, наращивая собственное производство вооружения.
- Задача в сухопутной войне на 2024 год – защита восточных и южных городов, а также критической инфраструктуры.