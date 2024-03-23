Шестеро кавказців і рюкзаки з бензином: очевидці розповіли про стрільців у "Крокус Сіті Холі"

Ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. Згодом у мережі почали поширювати інформацію про буцімто причетність кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності.

У Росії наразі не можуть визначитися з версією, кого б це звинуватити у терористичному акті у "Крокус Сіті Холі". Серед, так би мовити, крайніх, вирішили назвати кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності, на яких буцімто вказують очевидці.

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Нападники були з рюкзаками з бензином

На швидкості під'їхав мікроавтобус, бічні двері відчинилися, викинули світло-шумові гранати, вискочили шестеро бородатих людей кавказької зовнішності та почали стріляти,

– каже очевидець.

Цими словами він описав буцімто початок нападу на "Крокус Сіті Хол". Він зауважив, що нападники буцімто були без балаклав. І що вони відкрили хаотичний вогонь по всіх, хто стояв на вході у концертний зал. Когось вони убили своїми пострілами, а когось поранили. Після цього увірвалися всередину споруди.

Також розповідають, що пороховими газами від світло-шумової гранати одному чоловікові обпекло обличчя.

Але це ще не все. Кажуть, що стрільці всередину "Крокус Сіті Хол" увірвалися з рюкзаками, в яких були місткості з бензином. І що вони розлили паливо, після чого підпалили його.

Відповідну інформацію місцевим ЗМІ підтверджують також інші очевидці. Ті глядачі, котрим вдалося втекти з концертного залу, бачили, що у стрільців були пластикові місткості з рідиною при собі.

Невдовзі почали писати, що терористи, які буцімто брали участь у стрілянині у "Крокусі", ймовірно, втекли на білому автомобілі Renault.

Що стосується пожежі, то станом на 00:00 за Києвом її вдалося локалізувати на площі 14 тисяч квадратних метрів.

Поки відповідальність на себе взяла ІДІЛ