Шестеро кавказців і рюкзаки з бензином: очевидці розповіли про стрільців у "Крокус Сіті Холі"
Ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. Згодом у мережі почали поширювати інформацію про буцімто причетність кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності.
У Росії наразі не можуть визначитися з версією, кого б це звинуватити у терористичному акті у "Крокус Сіті Холі". Серед, так би мовити, крайніх, вирішили назвати кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності, на яких буцімто вказують очевидці.
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Нападники були з рюкзаками з бензином
На швидкості під'їхав мікроавтобус, бічні двері відчинилися, викинули світло-шумові гранати, вискочили шестеро бородатих людей кавказької зовнішності та почали стріляти,
– каже очевидець.
Цими словами він описав буцімто початок нападу на "Крокус Сіті Хол". Він зауважив, що нападники буцімто були без балаклав. І що вони відкрили хаотичний вогонь по всіх, хто стояв на вході у концертний зал. Когось вони убили своїми пострілами, а когось поранили. Після цього увірвалися всередину споруди.
Також розповідають, що пороховими газами від світло-шумової гранати одному чоловікові обпекло обличчя.
Але це ще не все. Кажуть, що стрільці всередину "Крокус Сіті Хол" увірвалися з рюкзаками, в яких були місткості з бензином. І що вони розлили паливо, після чого підпалили його.
Відповідну інформацію місцевим ЗМІ підтверджують також інші очевидці. Ті глядачі, котрим вдалося втекти з концертного залу, бачили, що у стрільців були пластикові місткості з рідиною при собі.
Невдовзі почали писати, що терористи, які буцімто брали участь у стрілянині у "Крокусі", ймовірно, втекли на білому автомобілі Renault.
Що стосується пожежі, то станом на 00:00 за Києвом її вдалося локалізувати на площі 14 тисяч квадратних метрів.
Поки відповідальність на себе взяла ІДІЛ
- Пізно ввечері ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину у "Крокус Сіті Холі". Звернімо увагу, що крім неї жодна організація цього не зробила.
- Водночас відсутні ані деталі, ані мотивація, яка могла штовхнути бойовиків на стрілянину у концертному залі.
- У мережі лише поширюють повідомлення буцімто від ІДІЛ. Водночас слід бути готовими до того, що воно може бути фейковим. До прикладу, у деяких телеграм-каналах пишуть, що цей шаблон для повідомлень бойовики ІДІЛ більше не використовують.