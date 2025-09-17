Ввечері 16 вересня російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Під атакою ворожих дронів опинилися зокрема Кіровоградщина та Черкащина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також Росія знову атакує "Шахедами": де є загроза удару

Де прогриміли вибухи?

Повітряну тривогу в Кропивницькому районі Кіровоградщини оголосили о 23:29. Вже скоро загроза поширилася й на сусідню Черкаську область.

Повітряні сили ЗСУ також попередили про рух ворожих ударних БпЛА на ці регіони.

Вже о 00:56 стало відомо про вибухи в Смілі, що на Черкащині. Моніторингові канали писали, що на місто рухається одразу кілька російських "Шахедів".

Буквально за кілька хвилин, о 01:05 про звуки вибухів повідомили також жителі Кропивницького.

О 01:18 в Кропивницькому пролунав повторний вибух, перед цим ПС писали про рух ворожих безпілотників на місто.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки вибухів, які чули місцеві жителі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росіяни продовжують обстріли України: останні новини