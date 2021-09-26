У крові Дмитра Никифоренка, який загинув у Польщі, не виявили слідів наркотиків, – ЗМІ
Джерело:Gazeta Wyborcza
У крові українця Дмитра Никифоренка не виявили слідів наркотиків. Чоловік загинув у Вроцлаві наприкінці липня після затримання поліцейськими.
Про це повідомляють польські ЗМІ. Отож попередні свідчення правоохоронців та працівників витверезника, що хлопець, начебто, був в неадекватному стані, не підтвердились.
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Наразі результати експертизи офіційно не оприлюднили
Поки що результати токсикологічної експертизи не оприлюднюють. Офіційна інформація може з'явитись вже наступного тижня. Справу Никифоренка передали до регіональної прокуратури в Щеціні – Окружної прокуратури міста Свідниця.
Цим дуже здивовані адвокати сім'ї загиблого українця. Захисники не висловлювали жодних заперечень тому, що справою займались у Свідниці.Зверніть увагу! Через смерть Никифоренка з правоохоронних органів Польщі вже звільнили двох поліцейських, які і затримували хлопця, на черзі – третій. Загалом дисциплінарне провадження порушили проти 5 правоохоронців.
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Коротко про смерть Дмитра Никифоренка у Вроцлаві:
- Українця Никифоренка 30 липня висадили з автобуса начебто через неадекватну поведінку.
- Його затримали поліцейські.
- Ймовірно, що у витверезнику хлопця били та катували.
- Вже через кілька годин Никифоренко помер.
- Батько загиблого відповів, що на тілі та на руках його сина було дуже багато гриму.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що винних у смерті українця буде покарано.