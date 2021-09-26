У крові Дмитра Никифоренка, який загинув у Польщі, не виявили слідів наркотиків, – ЗМІ

У крові українця Дмитра Никифоренка не виявили слідів наркотиків. Чоловік загинув у Вроцлаві наприкінці липня після затримання поліцейськими.

Про це повідомляють польські ЗМІ. Отож попередні свідчення правоохоронців та працівників витверезника, що хлопець, начебто, був в неадекватному стані, не підтвердились.

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Наразі результати експертизи офіційно не оприлюднили

Поки що результати токсикологічної експертизи не оприлюднюють. Офіційна інформація може з'явитись вже наступного тижня. Справу Никифоренка передали до регіональної прокуратури в Щеціні – Окружної прокуратури міста Свідниця.

Цим дуже здивовані адвокати сім'ї загиблого українця. Захисники не висловлювали жодних заперечень тому, що справою займались у Свідниці.

Через смерть Никифоренка з правоохоронних органів Польщі вже звільнили двох поліцейських, які і затримували хлопця, на черзі – третій. Загалом дисциплінарне провадження порушили проти 5 правоохоронців.

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Коротко про смерть Дмитра Никифоренка у Вроцлаві: