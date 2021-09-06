Учасники акції виступили за відставку очільника місцевої поліції. Вони розповіли, що хочуть отримати запевнення, що "це більше ніколи не повториться у Вроцлаві".

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У Вроцлаві люди протестували через загибель 25-річного українця

Чоловік помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Можливо це трапилось через катування поліцейських.

Саме тому люди вийшли на мирну акцію протесту під гаслом "Зупинимо вбивць із поліції".

Мирний протест української громади разом з усіма жителями Вроцлава проти насильства поліції проти мешканців Вроцлава. Катування та смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику – це межа, яку ніколи не варто було перетинати,

– написали організатори у фейсбуці.

Зокрема люди вимагали:

відставки очільника місцевої поліції;

чесного розслідування;

покарання винних;

"запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом".

Також учасники акції вигукували у сторону поліцейських – "ганьба", "бандити". Вони мали з собою банери з написами "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліціянта".

У Вроцлаві відбулась акція протесту через загибель 25-річного українця / Фото Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta

Акція пройшла мирно – на ній були люди різного віку. Організатори запевнили, що акція не одинична – наступної неділі українці у Вроцлаві знову планують протестувати проти поліцейського насильства.

Зверніть увагу! Акція під лозунгом "Стоп насиллю! Держава має охороняти, а не вбивати" відбудеться у Вроцлаві 12 вересня, у неділю. Активісти вимагатимуть покарання винних у смерті українця, який через жорстокі дії поліцейських помер у витверезнику.

Що відомо про загибель 25-річного Дмитра Никифоренка