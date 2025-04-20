Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що адміністрація Білого дому хоче приховати свої невдачі. Водночас головне для неї – не показувати цього.

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Вашингтон сіє хаос не просто так

Держсекретар США Марко Рубіо висловив нетерпіння адміністрації США щодо переговорів, які зайшли в глухий кут. За його словами, адміністрація Білого дому готова відмовитись від них, якщо стане зрозуміло, що угода неможлива.

Тим часом під час візиту в Італію віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо переговорів між Україною та Росією, мовляв, США планують укласти перемир'я в Україні протягом наступних кількох тижнів.

Політолог і соціолог із Німеччини зазначив, що такі різні висловлювання з Вашингтону підтверджують хаос, який панує в адміністрації Трампа і є головною її політикою.

Тарифна політика, експансивні наміри щодо Гренландії та Панамського каналу, відносини з європейськими країнами, а також тема переговорів – це все хаос. Ось ці "вершники апокаліпсиса" з американської адміністрації скачуть в різні сторони, перечать не лише один одному, а й собі,

– наголосив Ейдман.

Він зауважив, що адміністрація Трампа просто непрямими словами говорить: "Ми хотіли швидкої перемоги, але не вийшло, тому ми йдемо". Водночас головний принцип американських політиків – завжди говорити, що в США все добре. Адже Трамп повинен назавжди залишитись символом перемоги та успіху.

До речі, політолог Вадим Денисенко висловив думку про те, що вихід США з переговорного процесу може й не мати негативних наслідків. В такому випадку Росія може забути про будь-які поступки і ситуація стане такою, як за час президентства Джо Байдена.