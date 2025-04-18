Політолог Вадим Денисенко у розмові з 24 Каналом зазначив, який з переговорних трикутників є важливішим для України.

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Які 3 базових питання обговорює ЄС з США?

Протягом останніх двох місяців було два переговорних трикутники: Росія – США – Україна, а також Україна – США – ЄС. Після зустрічей в Ер-Ріяді, коли росіяни де-факто вийшли з переговорного процесу, зі слів політолога, можна чітко стверджувати, що для нашої держави ключовим трикутником став другий, за участю Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

До зустрічі в Парижі він був неформалізований. До цього були розмови між Україною та США, між ЄС та США, між ЄС та Україною. Те, що вперше відбулась така зустріч на такому рівні керівників дипломатичних відомств та людей, які відповідають за зовнішню політику – це, на думку Денисенка, дуже сприятлива мить.

Наразі з'явився формат, який може стати дієвим майданчиком для подальших переговорів,

– наголосив політолог.

Зі слів Денисенка, варто чітко розуміти, що у європейців є три базових питання у спілкуванні з США. Серед них: мита і що буде з ними далі; питання війни в Україні.

Крім цього, для європейських держав важливим питанням є їхня власна безпека у контексті того, аби Сполучені Штати залишалися головним захисником в найближчі 8 – 10 років, доки не буде утворена європейська армія та не відбудується європейський ВПК.

Те, що Україна частина цього трикутника – це дуже важливо. Те, що європейці залишилися вірні своїм словам і наша держава є частиною переговорного процесу – теж вкрай важливо,

– переконаний Денисенко.

Зазначимо, що екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа висловив думку, що такі тристоронні переговори в Парижі не принесли реального прогресу. Він вважає, що Росія хоче використати США як інструмент, завдяки якому очільник Кремля міг би досягнути власну мету. Він також наголосив, що Росія вийшла з ізоляції і це дуже негативна мить.