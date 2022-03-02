Куди звертатись за допомогою або для допомоги під час війни: повний перелік ресурсів
В Україні сьомий день триває масштабна війна. Багато людей зараз переживають складну ситуацію та безвихідь. Однак слід знати, що їм є куди звернутись за допомогою.
Офіс Президента та команда Олени Зеленської зібрали інформацію про усі ресіурси, які можуть знадобитись українцю від час війни.
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Де дізнаватись інформацію
Аби вберегтись від фейків та пропаганди, інформацію слід черпати лише з офіційних каналів:
- Офіс Президента,
- Генеральний штаб ЗСУ,
- Головнокомандувач ЗСУ,
- Кабінет Міністрів,
- Міноборони,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Національна поліція,
- ДСНС,
- Державна прикордонна служба,
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації,
- Сухопутні війська ЗСУ,
- Військово-морські сили ЗСУ,
- Територіальна оборона ЗСУ,
- Офіційні канали МОЗ,
- СБУ.
Транспорт
Щодо руху транспорту та інфраструктури всю свіжу інформацію також можна дізнатись на офіційних сторінках:
- Міністерство інфраструктури,
- Укрзалізниця,
- Украерорух,
- Укравтодор,
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль",
- Адміністрація морських портів,
- Міжнародний аеропорт "Львів",
- Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ).
Допомога
Як допомогти захисникам
Допомогти армії можна грошима. Навіть кілька гривень гратимуть роль. Крім того, можна вступити у лави територіальної оборони або повідомити СБУ про підозрілі події.
- Мультивалютний Спецрахунок у НБУ для потреб армії,
- Монобанк запустив збір коштів,
- Українські бізнесмени створили Складський Центр гуманітарної й медичної допомоги Україні – "Help Ukraine", який приймає допомогу зі всього світу на складі у Польщі та доставляє її в Україну.
- Як вступити чи підтримати тероборону – https://sprotyv.in.ua/
- Офіційний чат-бот СБУ для повідомлень про підозрілі події або повідомлення сюди @stop_russian_war
- Червоний Хрест України відкрив збір коштів на допомогу мирному населенню redcross.org.ua/donate/ або https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/
Військовослужбовці Держспецзв’язку беруть участь у бойових діях. Зокрема, забезпечують спеціальний зв’язок за допомоги якого здійснюються функції управління державою та організовується комунікація органів військового управління із силами безпеки та оборони.
Допомогти може кожен:
Рахунок: UA513223130000026008010062004
ЄДРПОУ: 38513518
Як допомогти медзакладам
МОЗ та Червоний Хрест відкривають рахунок для допомоги медикам. Можна перейти за посиланням.
Корисні посилання від МОЗ:
- Як здати кров донорам. https://account.donor.ua/register – реєстрація для здачі крові
- Як медикам-іноземцям долучитись до роботи в українських лікарнях.
- Інформацію щодо потреб у ліках, медичних виробах та засобах захисту для медиків залишайте за номером національного контакт-центру 0 800 20 19 https://bit.ly/3soCstd
- Посилання на аптеки, де є інсулін,
- Збір від ЮНІСЕФ,
- Клініка приймає всіх на жінок на безкоштовні пологи.
- Карта працюючих аптек.
Гкманітарна допомога
- Мінсоцполітики – Для тих, хто хоче надати гуманітарну допомогу,
- Мультивалютний спецрахунок у Національному банку для гуманітарних цілей.
Волонтери та організації
- Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим",
- Офіційний спецрахунок НБУ для переказів на допомогу армії,
- Армія SOS,
- Медичний батальйон "Госпітальєри",
- dobro.ua ("Українська біржа благодійності")
- Леся Літвінова та її фонд СВОЇ (Київ),
- Катерина Ножевнікова та її фонд "Корпорація монстрів" (Одеса)
- Голоси Дітей,
- Агенція ООН у справах біженців,
Волонтерські ініціативи, де ви можете знайти собі хост на Західній Україні:
Порятунком тварин займається організація UA ANIMALS.
Як допомогти з-за кордону
Сайт, де зібрана структурована інформація – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/
Офіційний спецрахунок НБУ для іноземних переказів на допомогу армії:
- Через банківську карту,
- За реквізитами в різних валютах,
Якщо ви потребуєте допомоги
Є люди та організації, які можуть допомогти у будь-яких ситуаціях.
- Номер телефону урядової "гарячої лінії" – 1545
- Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безоплатні.
- Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Питання, щодо яких можна звертатися:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,
- евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
- потреби у ліках
- потреби у пальному
- питання соціальних виплат, отримання пенсій
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування
Сайт Урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua
Психологічна допомога
Війна – це величезний стрес для психіки. Тому не варто соромитись просити про допомогу і в таких випадках. Куди звертатись:
- Institute of cognitive modeling
- Бот першої психологічної допомоги,
- Психологічна допомога українцям під час війни,
Світлана Ройз і МОН зробили проект "Психологічна турбота" про дітей. У ньому розповідають, як подбати про дитину, якщо ви – в укритті; Як краще говорити з дитиною під час евакуації? Як підібрати слова, якщо хтось з батьків пішов на війну.
Є ще канал з аудіо казками для дітей, які перебувають в укритті чи погребі, де нема зв‘язку. Аудіо можна скачати і включати оффлайн.
Допомога для людей з інвалідністю
Існує центр інформаційної підтримки людей з різними формами інвалідності.
Дізнатися про усі надзвичайні події та офіційні звернення уряду можна тут:
- Сайт громадської організації se.org.ua у розділі "Новини жестовою мовою",
- Усі канали Національного соціального порталу "ВІЛЬНО!": сайт vilno.org, соціальні мережі, Youtube-канал.
Телерам канали:
Усі новини у відеоформаті на жестовій мові також будуть в застосунку "Перекладач ЖМ". Обов’язково завантажте, щоб мати оперативний доступ до інформації.
Допомога за кордоном
- Люди, які потребують евакуації та допомоги за кордоном, можуть звернутись сюди. Прихисток за кордоном – тут.
- Чат-бот створений командою Ахметова (Збираємо інформацію про безпечну евакуацію: із міста/регіону/області/країни. Оновлюється).