Куда обращаться за помощью или для помощи во время войны: полный список ресурсов
В Украине седьмой день идет масштабная война. Многие сейчас переживают сложную ситуацию и тупик. Однако следует знать, что им есть куда обратиться за помощью.
Офис Президента и команда Елены Зеленской собрали информацию о всех ресурсах, которые могут понадобиться украинцу во время войны.
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Где узнать информацию
Чтобы уберечься от фейков и пропаганды, информацию следует черпать только из официальных каналов:
- Офис Президента,
- Генеральный штаб ВСУ,
- Главнокомандующий ВСУ,
- Кабинет Министров,
- Минобороны,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- ГСЧС,
- Государственная пограничная служба,
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Сухопутные войска ВСУ,
- Военно-морские силы ВСУ,
- Территориальная оборона ВСУ,
- Официальные каналы Минздрава,
- СБУ.
Транспорт
О движении транспорта и инфраструктуры всю свежую информацию можно узнать на официальных страницах:
- Министерство инфраструктуры,
- Укрзализныця,
- Украэрорух,
- Укравтодор,
- Международный аэропорт "Борисполь",
- Администрация морских портов,
- Международный аэропорт "Львов",
- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ).
Помощь
Как помочь защитникам
Помочь армии можно деньгами. Даже несколько гривен будут играть роль. Кроме того, можно вступить в ряды территориальной обороны или сообщить СБУ о подозрительных событиях.
- Мультивалютный Спецсчет в НБУ для нужд армии,
- Монобанк запустил сбор средств,
- Украинские бизнесмены создали Складской Центр гуманитарной и медицинской помощи Украине – Help Ukraine, который принимает помощь со всего мира на складе в Польше и доставляет ее в Украину.
- Как вступить или поддержать терроборону – https://sprotyv.in.ua/
- Официальный чат-бот СБУ для сообщений о подозрительных событиях или сообщениях сюда @stop_russian_war
- Красный Крест Украины открыл сбор средств для помощи мирному населению redcross.org.ua/donate/ или https://donate.redcrossredcrescent.org/ru/donate/
Военнослужащие Госспецсвязи принимают участие в боевых действиях. В частности, обеспечивают специальную связь посредством которой осуществляются функции управления государством и организуется коммуникация органов военного управления с силами безопасности и обороны.
Помочь может каждый:
Счет: UA513223130000026008010062004
ЕГРПОУ: 38513518
Как помочь медучреждениям
Минздрав и Красный Крест открывают счет для помощи медикам. Вы можете перейти по ссылке.
Полезные ссылки от Минздрава:
- Как сдать кровь донорам | https://account.donor.ua/register – регистрация для сдачи крови.
- Как медикам-иностранцам приобщиться к работе в украинских больницах.
- Информацию о потребностях в лекарствах, медицинских изделиях и средствах защиты для медиков оставляйте по номеру национального контакт-центра 0 800 20 19 https://bit.ly/3soCstd
- Ссылки на аптеки, где есть инсулин,
- Сбор от ЮНИСЕФ,
- Клиника принимает всех женщин на бесплатные роды,
- Карта работающих аптек.
Гуманитарная помощь
- Минсоцполитики – для тех, кто хочет оказать гуманитарную помощь,
- Мультивалютный спецсчет в Государственном банке для гуманитарных целей.
Волонтеры и организации
- Благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым",
- Официальный спецсчет НБУ для переводов на помощь армии,
- Армия SOS,
- Медицинский батальон "Госпитальеры",
- dobro.ua ("Украинская биржа благотворительности"),
- Леся Литвинова и ее фонд СВОИ (Киев),
- Екатерина Ножевникова и ее фонд "Корпорация монстров" (Одесса),
- Голоса Детей,
- Агентство ООН по делам беженцев,
Волонтерские инициативы, где вы можете найти себе хост на Западной Украине:
Спасением животных занимается организация UA ANIMALS.
Как помочь из-за границы
Сайт, где собрана структурированная информация – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/
Официальный спецсчет НБУ для иностранных переводов на помощь армии:
- Через банковскую карту,
- По реквизитам в разных валютах,
Если вы нуждаетесь в помощи
Есть люди и организации, которые могут помочь в любой ситуации.
- Номер телефона правительственной "горячей линии" – 1545.
- Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей – бесплатные.
- Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.
Вопросы, по которым можно обращаться:
- проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением.
- повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры,
- эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину,
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам,
- потребности в лекарстве,
- потребности в топливе,
- вопросы социальных выплат, получение пенсий,
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления
Сайт Правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua
Психологическая помощь
Война – огромный стресс для психики. Поэтому не стоит стесняться просить помощи и в таких случаях. Куда обращаться:
- Institute of cognitive modeling
- Бот первой психологической помощи
- Психологическая помощь украинцам во время войны,
Светлана Ройз и МОН сделали проект "Психологическая забота" о детях. В нем рассказывают, как позаботиться о ребенке, если вы – в укрытии; Как лучше говорить с ребёнком во время эвакуации? Как подобрать слова, если кто-то из родителей ушел на войну.
Есть еще канал с аудиосказками для детей, которые находятся в укрытии или погребе, где нет связи. Аудио можно скачать и включать у себя офлайн.
Помощь для людей с инвалидностью
Существует центр информационной поддержки людей с разными формами инвалидности.
Узнать все чрезвычайные события и официальные обращения правительства можно здесь:
- Сайт общественной организации se.org.ua в разделе "Новости жестового языка",
- Все каналы Национального социального портала "Свободно!": сайт vilno.org, социальные сети, Youtube-канал.
Телерам-каналы:
Все новости в видеоформате на жестовом языке будут также в приложении "Переводчик ЖМ". Обязательно загрузите, чтобы получить доступ к информации.
Помощь за границей
- Люди, которые нуждаются в эвакуации и помощи за границей, могут обратиться сюда. Приют за рубежом – здесь.
- Чат-бот создан командой Ахметова (Собираем информацию о безопасной эвакуации: из города/региона/области/страны. Обновляется).