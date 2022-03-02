Куда обращаться за помощью или для помощи во время войны: полный список ресурсов

2 марта 2022 , 23:04
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В Украине седьмой день идет масштабная война. Многие сейчас переживают сложную ситуацию и тупик. Однако следует знать, что им есть куда обратиться за помощью.

Офис Президента и команда Елены Зеленской собрали информацию о всех ресурсах, которые могут понадобиться украинцу во время войны.

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Где узнать информацию

Чтобы уберечься от фейков и пропаганды, информацию следует черпать только из официальных каналов:

Транспорт

О движении транспорта и инфраструктуры всю свежую информацию можно узнать на официальных страницах:

Помощь

Как помочь защитникам

Помочь армии можно деньгами. Даже несколько гривен будут играть роль. Кроме того, можно вступить в ряды территориальной обороны или сообщить СБУ о подозрительных событиях.

  • Мультивалютный Спецсчет в НБУ для нужд армии,
  • Монобанк запустил сбор средств,
  • Украинские бизнесмены создали Складской Центр гуманитарной и медицинской помощи Украине – Help Ukraine, который принимает помощь со всего мира на складе в Польше и доставляет ее в Украину.
  • Как вступить или поддержать терроборону – https://sprotyv.in.ua/
  • Официальный чат-бот СБУ для сообщений о подозрительных событиях или сообщениях сюда @stop_russian_war
  • Красный Крест Украины открыл сбор средств для помощи мирному населению redcross.org.ua/donate/ или https://donate.redcrossredcrescent.org/ru/donate/

Военнослужащие Госспецсвязи принимают участие в боевых действиях. В частности, обеспечивают специальную связь посредством которой осуществляются функции управления государством и организуется коммуникация органов военного управления с силами безопасности и обороны.

Помочь может каждый:

Счет: UA513223130000026008010062004

ЕГРПОУ: 38513518

Как помочь медучреждениям

Минздрав и Красный Крест открывают счет для помощи медикам. Вы можете перейти по ссылке.

Полезные ссылки от Минздрава:

Гуманитарная помощь

  • Минсоцполитики – для тех, кто хочет оказать гуманитарную помощь,
  • Мультивалютный спецсчет в Государственном банке для гуманитарных целей.

Волонтеры и организации

Волонтерские инициативы, где вы можете найти себе хост на Западной Украине:

Спасением животных занимается организация UA ANIMALS.

Как помочь из-за границы

Сайт, где собрана структурированная информация – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Официальный спецсчет НБУ для иностранных переводов на помощь армии:

Если вы нуждаетесь в помощи

Есть люди и организации, которые могут помочь в любой ситуации.

  • Номер телефона правительственной "горячей линии" – 1545.
  • Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей – бесплатные.
  • Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.

Вопросы, по которым можно обращаться:

  • проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением.
  • повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры,
  • эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину,
  • потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам,
  • потребности в лекарстве,
  • потребности в топливе,
  • вопросы социальных выплат, получение пенсий,
  • проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления

Сайт Правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua

Психологическая помощь

Война – огромный стресс для психики. Поэтому не стоит стесняться просить помощи и в таких случаях. Куда обращаться:

Светлана Ройз и МОН сделали проект "Психологическая забота" о детях. В нем рассказывают, как позаботиться о ребенке, если вы – в укрытии; Как лучше говорить с ребёнком во время эвакуации? Как подобрать слова, если кто-то из родителей ушел на войну.

Есть еще канал с аудиосказками для детей, которые находятся в укрытии или погребе, где нет связи. Аудио можно скачать и включать у себя офлайн.

Помощь для людей с инвалидностью

Существует центр информационной поддержки людей с разными формами инвалидности.

Узнать все чрезвычайные события и официальные обращения правительства можно здесь:

  • Сайт общественной организации se.org.ua в разделе "Новости жестового языка",
  • Все каналы Национального социального портала "Свободно!": сайт vilno.org, социальные сети, Youtube-канал.

Телерам-каналы:

Все новости в видеоформате на жестовом языке будут также в приложении "Переводчик ЖМ". Обязательно загрузите, чтобы получить доступ к информации.

Помощь за границей

  • Люди, которые нуждаются в эвакуации и помощи за границей, могут обратиться сюда. Приют за рубежом – здесь.
  • Чат-бот создан командой Ахметова (Собираем информацию о безопасной эвакуации: из города/региона/области/страны. Обновляется).
Автор: Ольга Музика