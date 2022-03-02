Офис Президента и команда Елены Зеленской собрали информацию о всех ресурсах, которые могут понадобиться украинцу во время войны.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Где узнать информацию

Чтобы уберечься от фейков и пропаганды, информацию следует черпать только из официальных каналов:

Транспорт

О движении транспорта и инфраструктуры всю свежую информацию можно узнать на официальных страницах:

Помощь

Как помочь защитникам

Помочь армии можно деньгами. Даже несколько гривен будут играть роль. Кроме того, можно вступить в ряды территориальной обороны или сообщить СБУ о подозрительных событиях.

Мультивалютный Спецсчет в НБУ для нужд армии,

Монобанк запустил сбор средств,

Украинские бизнесмены создали Складской Центр гуманитарной и медицинской помощи Украине – Help Ukraine, который принимает помощь со всего мира на складе в Польше и доставляет ее в Украину.

Как вступить или поддержать терроборону – https://sprotyv.in.ua/

Официальный чат-бот СБУ для сообщений о подозрительных событиях или сообщениях сюда @stop_russian_war

Красный Крест Украины открыл сбор средств для помощи мирному населению redcross.org.ua/donate/ или https://donate.redcrossredcrescent.org/ru/donate/

Военнослужащие Госспецсвязи принимают участие в боевых действиях. В частности, обеспечивают специальную связь посредством которой осуществляются функции управления государством и организуется коммуникация органов военного управления с силами безопасности и обороны.

Помочь может каждый:

Счет: UA513223130000026008010062004

ЕГРПОУ: 38513518

Как помочь медучреждениям

Минздрав и Красный Крест открывают счет для помощи медикам. Вы можете перейти по ссылке.

Полезные ссылки от Минздрава:

Гуманитарная помощь

Минсоцполитики – для тех, кто хочет оказать гуманитарную помощь,

Мультивалютный спецсчет в Государственном банке для гуманитарных целей.

Волонтеры и организации

Волонтерские инициативы, где вы можете найти себе хост на Западной Украине:

Спасением животных занимается организация UA ANIMALS.

Как помочь из-за границы

Сайт, где собрана структурированная информация – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Официальный спецсчет НБУ для иностранных переводов на помощь армии:

Через банковскую карту,

По реквизитам в разных валютах,

Если вы нуждаетесь в помощи

Есть люди и организации, которые могут помочь в любой ситуации.

Номер телефона правительственной "горячей линии" – 1545.

Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл для заявителей – бесплатные.

Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.

Вопросы, по которым можно обращаться:

проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением.

повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры,

эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину,

потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам,

потребности в лекарстве,

потребности в топливе,

вопросы социальных выплат, получение пенсий,

проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления

Сайт Правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua

Психологическая помощь

Война – огромный стресс для психики. Поэтому не стоит стесняться просить помощи и в таких случаях. Куда обращаться:

Светлана Ройз и МОН сделали проект "Психологическая забота" о детях. В нем рассказывают, как позаботиться о ребенке, если вы – в укрытии; Как лучше говорить с ребёнком во время эвакуации? Как подобрать слова, если кто-то из родителей ушел на войну.

Есть еще канал с аудиосказками для детей, которые находятся в укрытии или погребе, где нет связи. Аудио можно скачать и включать у себя офлайн.

Помощь для людей с инвалидностью

Существует центр информационной поддержки людей с разными формами инвалидности.

Узнать все чрезвычайные события и официальные обращения правительства можно здесь:

Сайт общественной организации se.org.ua в разделе "Новости жестового языка",

Все каналы Национального социального портала "Свободно!": сайт vilno.org, социальные сети, Youtube-канал.

Телерам-каналы:

Все новости в видеоформате на жестовом языке будут также в приложении "Переводчик ЖМ". Обязательно загрузите, чтобы получить доступ к информации.

Помощь за границей