Офіс Президента та команда Олени Зеленської зібрали інформацію про усі ресіурси, які можуть знадобитись українцю від час війни.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Де дізнаватись інформацію

Аби вберегтись від фейків та пропаганди, інформацію слід черпати лише з офіційних каналів:

Транспорт

Щодо руху транспорту та інфраструктури всю свіжу інформацію також можна дізнатись на офіційних сторінках:

Допомога

Як допомогти захисникам

Допомогти армії можна грошима. Навіть кілька гривень гратимуть роль. Крім того, можна вступити у лави територіальної оборони або повідомити СБУ про підозрілі події.

Мультивалютний Спецрахунок у НБУ для потреб армії,

Монобанк запустив збір коштів,

Українські бізнесмени створили Складський Центр гуманітарної й медичної допомоги Україні – "Help Ukraine", який приймає допомогу зі всього світу на складі у Польщі та доставляє її в Україну.

Як вступити чи підтримати тероборону – https://sprotyv.in.ua/

Офіційний чат-бот СБУ для повідомлень про підозрілі події або повідомлення сюди @stop_russian_war

Червоний Хрест України відкрив збір коштів на допомогу мирному населенню redcross.org.ua/donate/ або https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/

Військовослужбовці Держспецзв’язку беруть участь у бойових діях. Зокрема, забезпечують спеціальний зв’язок за допомоги якого здійснюються функції управління державою та організовується комунікація органів військового управління із силами безпеки та оборони.

Допомогти може кожен:

Рахунок: UA513223130000026008010062004

ЄДРПОУ: 38513518

Як допомогти медзакладам

МОЗ та Червоний Хрест відкривають рахунок для допомоги медикам. Можна перейти за посиланням.

Корисні посилання від МОЗ:

Гкманітарна допомога

Мінсоцполітики – Для тих, хто хоче надати гуманітарну допомогу,

Мультивалютний спецрахунок у Національному банку для гуманітарних цілей.

Волонтери та організації

Волонтерські ініціативи, де ви можете знайти собі хост на Західній Україні:

Порятунком тварин займається організація UA ANIMALS.

Як допомогти з-за кордону

Сайт, де зібрана структурована інформація – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Офіційний спецрахунок НБУ для іноземних переказів на допомогу армії:

Через банківську карту,

За реквізитами в різних валютах,

Якщо ви потребуєте допомоги

Є люди та організації, які можуть допомогти у будь-яких ситуаціях.

Номер телефону урядової "гарячої лінії" – 1545

Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безоплатні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Питання, щодо яких можна звертатися:

проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами

потреби у ліках

потреби у пальному

питання соціальних виплат, отримання пенсій

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Сайт Урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua

Психологічна допомога

Війна – це величезний стрес для психіки. Тому не варто соромитись просити про допомогу і в таких випадках. Куди звертатись:

Світлана Ройз і МОН зробили проект "Психологічна турбота" про дітей. У ньому розповідають, як подбати про дитину, якщо ви – в укритті; Як краще говорити з дитиною під час евакуації? Як підібрати слова, якщо хтось з батьків пішов на війну.

Є ще канал з аудіо казками для дітей, які перебувають в укритті чи погребі, де нема зв‘язку. Аудіо можна скачати і включати оффлайн.

Допомога для людей з інвалідністю

Існує центр інформаційної підтримки людей з різними формами інвалідності.

Дізнатися про усі надзвичайні події та офіційні звернення уряду можна тут:

Сайт громадської організації se.org.ua у розділі "Новини жестовою мовою",

Усі канали Національного соціального порталу "ВІЛЬНО!": сайт vilno.org, соціальні мережі, Youtube-канал.

Телерам канали:

Усі новини у відеоформаті на жестовій мові також будуть в застосунку "Перекладач ЖМ". Обов’язково завантажте, щоб мати оперативний доступ до інформації.

Допомога за кордоном