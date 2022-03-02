Офіс Президента та команда Олени Зеленської зібрали інформацію про усі ресіурси, які можуть знадобитись українцю від час війни.

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Де дізнаватись інформацію

Аби вберегтись від фейків та пропаганди, інформацію слід черпати лише з офіційних каналів:

Транспорт

Щодо руху транспорту та інфраструктури всю свіжу інформацію також можна дізнатись на офіційних сторінках:

Допомога

Як допомогти захисникам

Допомогти армії можна грошима. Навіть кілька гривень гратимуть роль. Крім того, можна вступити у лави територіальної оборони або повідомити СБУ про підозрілі події.

  • Мультивалютний Спецрахунок у НБУ для потреб армії,
  • Монобанк запустив збір коштів,
  • Українські бізнесмени створили Складський Центр гуманітарної й медичної допомоги Україні – "Help Ukraine", який приймає допомогу зі всього світу на складі у Польщі та доставляє її в Україну.
  • Як вступити чи підтримати тероборону – https://sprotyv.in.ua/
  • Офіційний чат-бот СБУ для повідомлень про підозрілі події або повідомлення сюди @stop_russian_war
  • Червоний Хрест України відкрив збір коштів на допомогу мирному населенню redcross.org.ua/donate/ або https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/

Військовослужбовці Держспецзв’язку беруть участь у бойових діях. Зокрема, забезпечують спеціальний зв’язок за допомоги якого здійснюються функції управління державою та організовується комунікація органів військового управління із силами безпеки та оборони.

Допомогти може кожен:

Рахунок: UA513223130000026008010062004

ЄДРПОУ: 38513518

Як допомогти медзакладам

МОЗ та Червоний Хрест відкривають рахунок для допомоги медикам. Можна перейти за посиланням.

Корисні посилання від МОЗ:

Гкманітарна допомога

  • Мінсоцполітики – Для тих, хто хоче надати гуманітарну допомогу,
  • Мультивалютний спецрахунок у Національному банку для гуманітарних цілей.

Волонтери та організації

Волонтерські ініціативи, де ви можете знайти собі хост на Західній Україні:

Порятунком тварин займається організація UA ANIMALS.

Як допомогти з-за кордону

Сайт, де зібрана структурована інформація – https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Офіційний спецрахунок НБУ для іноземних переказів на допомогу армії:

Якщо ви потребуєте допомоги

Є люди та організації, які можуть допомогти у будь-яких ситуаціях.

  • Номер телефону урядової "гарячої лінії" – 1545
  • Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників – безоплатні.
  • Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Питання, щодо яких можна звертатися:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури,
  • евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами
  • потреби у ліках
  • потреби у пальному
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Сайт Урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua

Психологічна допомога

Війна – це величезний стрес для психіки. Тому не варто соромитись просити про допомогу і в таких випадках. Куди звертатись:

Світлана Ройз і МОН зробили проект "Психологічна турбота" про дітей. У ньому розповідають, як подбати про дитину, якщо ви – в укритті; Як краще говорити з дитиною під час евакуації? Як підібрати слова, якщо хтось з батьків пішов на війну.

Є ще канал з аудіо казками для дітей, які перебувають в укритті чи погребі, де нема зв‘язку. Аудіо можна скачати і включати оффлайн.

Допомога для людей з інвалідністю

Існує центр інформаційної підтримки людей з різними формами інвалідності.

Дізнатися про усі надзвичайні події та офіційні звернення уряду можна тут:

  • Сайт громадської організації se.org.ua у розділі "Новини жестовою мовою",
  • Усі канали Національного соціального порталу "ВІЛЬНО!": сайт vilno.org, соціальні мережі, Youtube-канал.

Телерам канали:

Усі новини у відеоформаті на жестовій мові також будуть в застосунку "Перекладач ЖМ". Обов’язково завантажте, щоб мати оперативний доступ до інформації.

Допомога за кордоном

  • Люди, які потребують евакуації та допомоги за кордоном, можуть звернутись сюди. Прихисток за кордоном – тут.
  • Чат-бот створений командою Ахметова (Збираємо інформацію про безпечну евакуацію: із міста/регіону/області/країни. Оновлюється).