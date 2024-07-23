Кулеба поїхав з посланням від Заходу: чого очікувати від візиту глави МЗС до Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Китаю, аби обговорити мирне врегулювання російсько-української війни. Однак є й інші важливі теми для розмов з Пекіном.

Тиск на Китай з боку Заходу зростає, зокрема через підтримку Росії у війні. Тож Китай користується моментом, аби покращити своє становище. Детальніше про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Важливі події у світі

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Китаю. Це перший візит українського високопосадовця в Китай з початку повномасштабного вторгнення, а також перший двосторонній візит глави МЗС до Китаю з 2012 року.

У межах свого візиту Кулеба має зустрітися зі своїм китайським колегою Ван Ї та обговорити шляхи до справедливого миру в Україні.

Поїздка Кулеби відбувається на тлі важливих подій, а саме виборчих перегонів у США, де є ймовірність, що до влади прийде Дональд Трамп. Він відомий своєю позицією щодо Китаю, воліючи домінувати у геополітиці та економіці. Можуть настати складні часи для американо-китайських відносин, але не лише,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Однак і зараз адміністрація Байдена посилає сигнали, які Китай мав би вважати загрозливими. Наприклад, у підсумковій декларації саміту НАТО мовиться про те, що Пекін допомагає Москві у війні. Такі дії демократичний світ засудив.

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Загрозливі сигнали для Пекіну

Крім того, США готують нові санкції, зокрема, проти китайських компаній та банків, які співпрацюють з Росією. Це може мати негативні наслідки для економіки Китаю.

Зараз Китаю було б вигідно показати себе як посередника. Думаю, це й стало причиною того, що Ван Ї запросив Кулебу до Китаю, де сторони якраз найбільше говоритимуть про мирне врегулювання російсько-української війни. Чи матиме це позитивний ефект? Думаю, що будь-які кроки можуть відповідати інтересам усіх сторін,

– наголосив експерт-міжнародник.

Желіховський також припустив, що у Пекіні обговорять як, де і коли проводитимуть наступний Саміт миру, а також участь у ньому Росії та Китаю відповідно.

"Думаю, Дмитро Кулеба поїхав з різними позитивними пропозиціями для Китаю і передасть побажання від західних партнерів. Зокрема, якщо Китай надалі співпрацюватиме з Росією, то Захід діятиме рішучіше", – підсумував експерт-міжнародник.