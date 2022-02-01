Кулеба пояснив суть нового альянсу України, Польщі та Великої Британії
Джерело:Дмитро Кулеба у фейсбуці
Дмитро Кулеба вніс ясність стосовно суті нового тристороннього союзу між Україною, Польщею та Великою Британією. За його словами, формат не прив'язаний до локальної географії.
Міністр закордонних справ зазначив, що в об'єднання входять держави, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю та готові до конкретних дій.
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Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Глава МЗС пояснив, що з ініціативою створення тристоронньої співпраці виступила Україна. З його слів, формат є частиною "стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики".
Стратегія зовнішньополітичної діяльності
Очільник дипломатії нагадав: "Суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами Євросоюзу та НАТО. Вони потрібні вже сьогодні".
Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь,
– наголосив міністр.
Дмитро Кулеба зауважив, що так з'явилися Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою, які успішно розвиваються.
Союз Великої Британії, Польщі та України
- Про ініціативу створення альянсу повідомила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
- Вона зазначила, що Лондон готовий піти на такий крок через загрозу російської агресії.
- За її словами, співпраця допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.
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Текст публікації Дмитра Кулеби:
Інформація про новий малий альянс Україна – Польща – Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться.
Тому настав час внести трохи ясності. Ось чотири факти з тих, якими вже можу поділитися:
З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна (чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю - вірте в свою державу). Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок.
Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги.
Новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом.
Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат.
Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів.