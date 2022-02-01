Кулеба пояснив суть нового альянсу України, Польщі та Великої Британії

Дмитро Кулеба вніс ясність стосовно суті нового тристороннього союзу між Україною, Польщею та Великою Британією. За його словами, формат не прив'язаний до локальної географії.

Міністр закордонних справ зазначив, що в об'єднання входять держави, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю та готові до конкретних дій.

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Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС пояснив, що з ініціативою створення тристоронньої співпраці виступила Україна. З його слів, формат є частиною "стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики".

Стратегія зовнішньополітичної діяльності

Очільник дипломатії нагадав: "Суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами Євросоюзу та НАТО. Вони потрібні вже сьогодні".

Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь,

– наголосив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що так з'явилися Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою, які успішно розвиваються.

Союз Великої Британії, Польщі та України

Про ініціативу створення альянсу повідомила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Вона зазначила, що Лондон готовий піти на такий крок через загрозу російської агресії.

За її словами, співпраця допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.

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Текст публікації Дмитра Кулеби:

Інформація про новий малий альянс Україна – Польща – Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться.

Тому настав час внести трохи ясності. Ось чотири факти з тих, якими вже можу поділитися:

З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна (чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю - вірте в свою державу). Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок.

Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги.

Новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом.

Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат.

Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів.