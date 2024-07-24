Візит Кулеби до Пекіна: які очікування у США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба учора, 23 липня, прибув до Китаю. У США вважають, що китайська влада матиме можливість дізнатися безпосередньо від українського представника про наслідки російської агресії.

Вашингтон підкреслює важливість цієї комунікації для зміни поведінки КНР щодо підтримки Росії у війні проти України. В США зазначили, що Китай робить досить багато для підживлення "воєнної машини" Кремля.

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В чому цінність візиту Кулеби до Китаю

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається американська сторона на "зміну поведінки" у підтримці КНР Росії, яка веде війну проти України, речник Державного департаменту США Метью Міллер відмітив важливість самого візиту глави МЗС України до Пекіна.

Я не збираюся робити якісь оцінки того, що може статися, або намагатися оцінити очікування того, що може статися, але я вважаю, що важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії,

– заявив він.

Про що США дало чітко зрозуміти Китаю

Міллер додав, що Китай "робить дуже багато" для підживлення "воєнної машини" Кремля, зокрема, підтримуючи країну-агресорку у відновленні оборонно-промислової бази.

Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила нізвідки, а одна зі сторін не несе відповідальності; і що, коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам’ятати ці основні принципи,

– наголосив речник.

Представник Держдепу додав, що США "чітко дали зрозуміти це" під час розмови із Китаєм щодо війни Росії з Україною.

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, щоб будь-яка країна – і, звичайно, включаючи Китай – чула безпосередньо Україну", – акцентував Міллер.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба прибув до Пекіну учора, 23 липня. Він став першим двостороннім візитом глави МЗС до Китаю з 2012 року. Під час зустрічі із своїм китайським колегою Ван Ї, планують обговорити шлях до справедливого миру.