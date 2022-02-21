Купують рушниці, автомати та боєприпаси: що відбувається в магазинах зброї через Росію

Тема ймовірного вторгнення Росії до України вже тривалий час є головною в інформпросторі. У мережі поширюються чутки, що в Україні виник серйозний попит на зброю та боєприпаси.

Офіційно у жодній мережі збройних магазинів тему зростання продажів не коментують, наголошуючи. Однак у самих крамницях консультанти більш відкриті до спілкування і стверджують, що попит на зброю дійсно зріс. Детальніше – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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На яку зброю зріс попит

Як пояснив сайту 24 каналу консультант одного з київських магазинів, попит почав зростати протягом останніх двох тижнів.

Якщо раніше за день у нас могло бути до 50 покупців, то зараз кількість зросла до 150 людей на день. Іноді виникає дефіцит по окремих категоріях товарів. Всю зброю, придатну до самооборони, та набої до неї вже розкупили. Тому люди зараз роблять передзамовлення, іноді доводиться чекати замовлення кілька днів, допоки його доставлять зі складу,

– сказав він.

За його словами, "великим попит має тактична зброя, відносно короткоствольні та гладкоствольні рушниці, травматична зброя". До них у великій кількості беруть патрони.

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В одній з харківських зброярень сайту 24 каналу розповіли, що кількість людей за останні два – три тижні збільшилася приблизно на 20%. Є окремі моделі зброї, які вже закінчилися і треба чекати поставок.

Загроза вторгнення Росії створила ажіотаж в магазинах зброї / Колаж сайту 24 каналу

Зараз до магазину найчастіше приходять чоловіки всіх вікових категорій. З гладкоствольної найчастіше беруть помпову зброю. На другому місці тактичні напівавтомати, цивільна версія автоматів Калашникова, які не стріляють чергою, або нарізні карабіни системи AR-15,

– пояснив він.

вартість гладкоствольних помпових рушниць, як видно в онлайн-магазинах, стартує від 6 тисяч гривень. Вартість цивільної версії АК – від 25 тисяч гривень, карабінів AR-15 – від 35 тисяч гривень.

У збройних магазинах Чернігова сайту 24 каналу також підтвердили, що попит на зброю протягом останніх двох тижнів відчутно збільшився. Однак рівня 2014 року ще не сягнув.

Зброю можуть купити не всі

Разом з тим, у всіх магазинах, куди ми зверталися, наголосили, що зараз купити зброю можуть виключно ті, хто отримав відповідний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ.

під час оформлення покупки у магазині лишається половина бланка дозволу. Другу половину документу покупець має занести у дозвільну систему протягом 10 днів. Лише після цього можна отримати остаточний документ: дозвіл на зберігання і носіння зброї.

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Що можна придбати без жодних дозволів:

газові балончики;

пневматичні пістолети;

револьвери під патрон Флобера;

ножі побутового призначення.

Щоб отримати дозвіл на придбання зброї, українці мають докласти до заяви у МВС наступні документи:

два фото розміром 3х4 см;

медична довідка за формою №127/о (там же, де меддовідки для водіїв);

довідка про відсутність судимостей (останнім часом подавати не потрібно, вони запитують її самі);

страховка цивільної відповідальності для власників зброї (будь-яка страхова компанія);

при першій покупці зброї, необхідно пройти ліцензовані курси по навчанню матеріальної частини зброї та отримати довідку про це.

В МВС пояснили, за яких умов можна отримати дозвіл на зброю / Фото з архіву сайту 24 каналу

Після подачі документів правоохоронці також можуть перевіряти, чи наявні у заявника вдома умови для зберігання зброї (сейф).

інструктори з самооборони наголосили, що зброя вимагає від свого власника постійних тренувань та грамотних тренінгів і у тирі, і на холосту. Тому що зброєю потрібно вміти користуватись у різних умовах. Наявність зброї без навичок її застосування – це загроза.

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Що кажуть правоохоронці

Разом з тим, як запевнили в поліції, кількість українців, які купують зброю, не збільшилася.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич наголосив, що правоохоронці ретельно контролюють обіг зброї, зокрема мисливської, та постійно проводять перевірки щодо умов її зберігання для попередження фактів неправомірного використання та поводження.

Так, люди купляють зброю. Але частіше її купляють ті, які вже мають зброю. Я б не сказав, що громадяни України, які раніше не мали її, постійно отримують дозволи на зброю. Я б не сказав, що зросла кількість людей, які не мали ніколи зброї (та придбали її – 24 канал). Взагалі переважно купують зброю ті люди, які вже мають дозвіл, мають одну, дві або більше одиниць. Доозброюються,

– сказав він.

За словами Фацевича, запаси зброї поповнюють ті, в кого вона вже була / Фото з фейсбуку Арсена Авакова

Фацевич розповів, що люди купують спортивну або мисливську зброю. До того ж контроль за обігом останньої – обов'язковий, і з мисливською рушницею не можна просто ходити вулицею. Він також нагадав, що за купівлю зброї без перевірки передбачена відповідальність.

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