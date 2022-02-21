Покупают ружья, автоматы и боеприпасы: что происходит в оружейных магазинах из-за России

Тема вероятного вторжения России в Украину уже долгое время является главной в информпространстве. В сети распространяются слухи, что в Украине возник серьезный спрос на оружие и боеприпасы.

Официально ни в одной сети вооруженных магазинов тему роста продаж не комментируют, подчеркивая. Однако в самих магазинах консультанты более открыты к общению и утверждают, что спрос на оружие действительно вырос. Детальнее – читайте в материале сайта 24 канала.

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На какое оружие вырос спрос

Как пояснил сайту 24 канала консультант одного из киевских магазинов, спрос начал расти за последние две недели.

Если раньше за день у нас могло быть до 50 покупателей, то сейчас количество выросло до 150 человек в день. Иногда возникает дефицит по отдельным категориям товаров. Все оружие, пригодное к самообороне, и патроны к нему уже раскупили. Поэтому люди сейчас делают предзаказ, иногда приходится ждать заказа несколько дней, пока его доставят со склада,

– сказал он.

По его словам, "большим спросом пользуется тактическое оружие, относительно короткоствольные и гладкоствольные ружья, травматическое оружие". К ним в большом количестве берут патроны.

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В одном из харьковских оружейных сайтов 24 каналу рассказали, что количество людей за последние две – три недели увеличилось примерно на 20%. Есть отдельные модели оружия, которые уже закончились и следует ожидать поставок.

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Сейчас в магазин чаще всего приходят мужчины всех возрастов. Из гладкоствольного чаще всего берут насосное оружие. На втором месте тактические полуавтоматы, гражданская версия автоматов Калашникова, не стреляющие поочередно, или нарезные карабины системы AR-15,

– объяснил он.

: стоимость гладкоствольных помповых ружей, как видно в онлайн-магазинах, стартует от 6 тысяч гривен. Стоимость гражданской версии АК – от 25 тысяч гривен, карабинов AR-15 – от 35 тысяч гривен.

В вооруженных магазинах Чернигова сайту 24 канала также подтвердили, что спрос на оружие за последние две недели ощутимо увеличился. Однако уровня 2014 года еще не достиг.

Оружие могут купить не все

Вместе с тем, во всех магазинах, куда мы обращались, подчеркнули, что сейчас купить оружие могут исключительно получившие соответствующее разрешение от Министерства внутренних дел.

при оформлении покупки в магазине остается половина бланка разрешения. Вторую половину документа покупатель должен занести в разрешительную систему в течение 10 дней. Только после этого можно получить окончательный документ: разрешение на хранение и ношение оружия.

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Что можно приобрести без разрешений:

газовые баллончики;

пневматические пистолеты;

револьверы под патрон Флобера;

ножи бытового назначения.

Чтобы получить разрешение на приобретение оружия, украинцы должны приложить к заявлению в МВД следующие документы:

два фото размером 3х4 см;

медицинская справка по форме №127/о (там же, где медсправки для водителей);

справка об отсутствии судимостей (в последнее время подавать не нужно, они спрашивают ее сами);

страховка гражданской ответственности для владельцев оружия (любая страховая компания);

при первой покупке оружия необходимо пройти лицензированные курсы по обучению материальной части оружия и получить справку об этом.

В МВД объяснили, при каких условиях можно получить разрешение на оружие / Фото из архива сайта 24 канала

После подачи документов правоохранители могут проверять, есть ли у заявителя дома условия для хранения оружия (сейф).

: инструкторы по самообороне подчеркнули, что оружие требует от своего владельца постоянных тренировок и грамотных тренингов и в тире, и на холостую. Потому что оружием нужно уметь пользоваться в разных условиях. Наличие оружия без навыков его применения – это угроза.

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Что говорят правоохранители

Вместе с тем, как заверили в полиции, количество покупающих оружие украинцев не увеличилось.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич подчеркнул, что правоохранители тщательно контролируют оборот оружия, в частности охотничьего, и постоянно проводят проверки условий его хранения для предупреждения фактов неправомерного использования и обращения.

Да, люди покупают оружие. Но чаще его покупают те, у кого уже есть оружие. Я бы не сказал, что граждане Украины, которые раньше не имели его, постоянно получают разрешения на оружие. Я бы не сказал, что выросло количество людей, у которых никогда не было оружия (и приобрели его – 24 канал). Вообще, преимущественно покупают оружие те люди, которые уже имеют разрешение, имеют одну, две или более единиц. Довооружаются,

– сказал он.

По словам Фацевича, запасы оружия пополняют те, у кого оно уже было / Фото из фейсбука

Фацевич рассказал, что люди покупают спортивное или охотничье оружие. К тому же контроль за оборотом последнего – обязателен, и с охотничьим ружьем нельзя просто ходить по улице. Он также напомнил, что за покупку оружия без проверки предусмотрена ответственность.

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