По всей территории Украины, кроме Восточной, спокойно. Об этом министр обороны заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля, информирует 24 канал.

Важно На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты ведут огонь вблизи жилых домов

В Луганской и Донецкой областях незаконные вооруженные формирования под руководством России осуществляют уже вторые сутки обстрелы и подвергают опасности гражданское население и наших военных. Там угроза реальна,

– рассказал Резников.

Он заверил, что Украина наблюдает за ситуацией и фиксирует все нарушения. Министр надеется, что состоится заседание Трехсторонней контактной группы и доклад наблюдателей ОБСЕ подтвердит циничные обстрелы.

Новость дополняется...