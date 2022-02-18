Выступление министра состоялось во время часа вопросов к правительству. Главные тезисы речи Резникова читайте в материале 24 канала.
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Нападет ли Россия на Украину
Министр не подтвердил отвод российских войск от нашей границы. Сейчас возле Украины находятся 129 тысяч наземных войск, а вместе с авиацией и морским контингентом – 149 тысяч.
Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним. Вероятность вторжения оценивается как невысокая,
– заверил Резников.
Другие заявления чиновника на эту тему:
- В ближайшее время количество войск может еще увеличиться из-за учений агрессора в Беларуси и Черном море.
- В Черное море могут войти еще 3 российских корабля.
- Украина действует в рамках договоренностей – усиливает оборону, но не планирует боевые действия.
- Разведка видит все движения со стороны России, которые могут представлять опасность для Украины.
- Киев внимательно следит за учениями росгвардии "Заслон-2022".
Украинская армия будет защищать жителей Донбасса
Министр отреагировал на интенсивные циничные обстрелы российских наемников в Донбассе 17 февраля.
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Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий относительно обороны,
– подчеркнул чиновник.
За минувшие сутки враг совершил 60 обстрелов, 43 – из запрещенного оружия. Главным объектом атаки стало мирное население.
Другие важные заявления министра:
- Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров более 2 тонн военного вооружения.
- Кроме ПЗРК Javelin и NLAW в украинской армии теперь есть еще Stinger.
- Украина не будет совершать никакой агрессии по отношению к Беларуси – "за такое нас проклянут потомки".
- Резников договорился с белорусским коллегой о коммуникации военных в Украине и Беларуси.
Заметим, во время вопросов к правительству выступили также министр финансов Сергей Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль.