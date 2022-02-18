Об этом Томаш Гродзкий сообщил на совместном брифинге с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, информирует 24 канал. Также маршалок выступил с трибуны парламента и заговорил по-украински.

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Маршалок Сената с трибуны Рады выступал на украинском

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша – мы все убеждены: то что сегодня происходит, это не только конфликт между Россией и Украиной. Результат этого конфликта решит, где будет граница свободного мира,

– подчеркнул Гродзкий.

Выступая перед украинскими нардепами, спикер польского парламента подчеркнул, что у него нет украинских корней. Однако он знаком со многими украинцами, которых война забросила на запад Польши.

Гродзкий говорит, что его обязанность – поддержать друзей

У меня много друзей с украинской родословной, однако даже если бы их не было, я все равно, будучи поляком, приезжал бы сюда без колебаний, руководствуясь обязанностью поддержать друзей,

– подчеркнул Гродзкий.

Маршалок подчеркнул, что у приехавшей делегации есть представители разных политических сил, которые спорят между собой, однако в вопросе Украины – они едины. Гродзкий отметил, что они знают, что такое "советское иго" и что означит быть лишенным суверенитета.

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