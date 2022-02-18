Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Також він пояснив, які завдання ставлять перед собою Сили тероборони та як готові діяти і у разі нової агресії ворога.

Зверніть увагу Попруть – будемо вбивати, – ексклюзивне інтерв'ю Яроша про готовність ЗСУ до наступу Росії

Про завдання Сил тероборони

Створення Сил територіальної оборони може стати історією успіху, яка змінить усю країну, тому що це зробить не лише тероборону потужною складовою системи Збройних сил України, а й вплине на націю загалом та сприйняття людей. Чи ставите ви перед собою таку ціль? Чи ставив перед вами таке завдання президент?

Я з вами погоджуюся. Вважаю, що ворога повинні зустрічати не Збройні сили України та інші сили безпеки й оборони, а уся 40-мільйонна країна. Якраз закон про основи національного спротиву є тим документом, що говорить про всеохоплюючий спротив, який повинен бути в країні.

Завдання були різними. Я отримував їх безпосередньо перед Новим роком від президента. Однак те, що Сили тероборони ЗСУ повинні дуже швидко набути своїх спроможностей, було одним з головних завдань.

Інтерв'ю Юрія Галушкіна у програмі "Перші особи": дивіться відео

Так, це виклик настільки швидко розгорнути велику систему. Ви вже 1,5 місяця обіймаєте посаду. Що вже встигли зробити за цей час? Якими станом на зараз є Сили тероборони?

Попри такий короткий термін, ми зробили дуже багато. Станом на зараз ми розгорнули командування Сил тероборони з підрозділами забезпечення, розгорнули 4 територіальні управління з підрозділами забезпечення, створили штаби 25 бригад Сил тероборони і 150 батальйонів.

Зауважте Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна: що відомо

У кожній області України розгорнули бригади. Таких бригад 24, й у Києві розгорнута 25 бригада. У кожному адміністративному районі, крім окупованих районів Донеччини та Луганщини й, звичайно, АР Крим, є батальйон тероборони.

Пояснімо людям різницю між штатом мирного часу й резервістами загалом. Наскільки я розумію, 10 тисяч людей – це буде штат мирного часу. Мовиться про кадрових військових, для яких це робота. Я так розумію, що саме цю частину на 70% вже підібрали. Чи вже більше?

Ви вже й усе пояснили. Це так, як і необхідно пояснювати. Згідно із законом про основи національного спротиву, ЗСУ збільшили на 11 тисяч.

Зокрема, 10 тисяч – це якраз ті кадрові військовослужбовці у штаті мирного часу, які й складають основу Сил тероборони. Мовиться про тих кадрових військовослужбовців, які повсякденно виконують свої завдання у штабах бригад і штабах батальйонів.

Не пропустіть Рада ухвалила закон про нацспротив: тероборона використовуватиме не лише стрілецьку зброю

Це ті люди, які формують окрему військову частину й мають готувати свій кадровий резерв – резервістів, які уклали контракт з командиром бригади, з командиром батальйону.

Ми на 70% укомплектували бригади, які є прикордонними. До кінця лютого ми укомплектуємо на 70% усі бригади, усі батальйони Сил тероборони. Зараз активно триває робота, зокрема й для укладання контрактів з резервістами.

Про суботні вишколи та навчальні збори

Ці резервісти – це ті люди, для яких служба у ТрО полягає у тому, що вони періодично приходять на тренування і раз на рік їздять на навчальні збори? Однак для них це просто заняття у вихідний день?

Це трохи не так. Першочергово Сили тероборони – окремий рід сил ЗСУ, який створили для того, щоб виконувати завдання, поставлені на тероборону країни.

Це зроблено для того, щоб бойові бригади, військові частини, які виконують завдання в операціях оперативних угруповань чи оперативно-тактичних угруповань військ у тому чи іншому напрямку, не виконували завдання, які безпосередньо не пов'язані з виконанням бойових завдань.



Юрій Галушкін: "До кінця лютого укомплектуємо на 70% бригади та батальйони" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зроблено для того, щоб цими завданнями займалися Сили тероборони. Коли Сили тероборони на базі цих батальйонів і бригад зі штату мирного часу розгортаються до штату воєнного часу, то нас стає дуже багато, ми покриваємо всю Україну й виконуємо завдання.

Зокрема з охорони об'єктів критично важливої інфраструктури, забезпечення розгортання бойових частин ЗСУ, тобто оперативних угруповань військ, охорони державних інституцій, територіальних громад і так далі. У законі прописано 12 таких завдань.

Якраз завдання резервістів Сил тероборони – це не приходити на суботні вишколи. На суботніх вишколах вони лише набувають знань, спроможності бути готовими до виконання завдання. Тобто резервіст у результаті таких суботніх вишколів повинен:

знати свого командира в обличчя;

орієнтуватися, які завдання покладуть на його підрозділ, відділення, взвод чи роту;

знати, у який спосіб він буде виконувати це завдання.

Тобто ми маємо підготувати цей підрозділ до виконання бойового завдання. Ми до кінця березня якраз проводимо кризове планування. Воно відбувається як знизу, так і зверху. У результаті ми матимемо багато бойових документів, які спустяться до батальйону включно.

Зверніть увагу Львів затвердив план національного спротиву: прописали чіткі дії за 5 напрямами

Кожний командир батальйону матиме це бойове завдання і як начальник штабу зони чи району тероборони буде разом з керівником району чи зони тероборони реалізовувати його на місцевості.

Тож, головне завдання на вишколі – це не тільки навчитися володіти зброєю, вміти її застосовувати, розуміти, що відбувається і в який спосіб виконують завдання, вміти користуватися засобами зв'язку й бути готовими до виконання основних завдань.

Я запитала так спрощено, аби люди розуміли, скільки часу у них це займатиме й чи зможуть вони поєднувати усе зі своєю роботою. Наскільки я знаю, зараз такі вишколи відбуваються приблизно раз на місяць.

В залежності від того, як швидко наші штаби батальйонів і бригад набувають спроможності і стають окремими, повноцінними, самодостатніми військовими частинами – так швидко ми підходимо до початку цих вишколів зі своїми резервістами і з громадянами України взагалі.

Деякі батальйони за допомогою місцевих органів самоврядування, територіальних громад, небайдужих волонтерів, українців вже проводять ці вишколи.

Ми маємо разом – як Збройні сили України, так і місцеві громади – забезпечувати підготовку і проведення цих занять.

Я планую, щоб починаючи з кінця березня ми по всій Україні масштабно, одночасно проводили ці завдання з нашими резервістами, бо ми говоримо про те, що до кінця березня наші військові частини:

матимуть всю необхідну матеріально-технічну базу;

будуть розміщені у своїх пунктах постійної дислокації;

мають бути обладнані місцями для зберігання зброї, боєприпасів, матеріально-технічних засобів.

І ми будемо проводити заняття з використанням уже штатної зброї, навчальних полів, матеріально-технічної бази Збройних сил України. Також за цей період місцеві громади, районні та обласні адміністрації будуть обладнувати ті місця та локації, де ми проводитимемо заняття з підрозділами.



Юрій Галушкін: "Проводитимемо заняття з використанням уже штатної зброї" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Однак принципово зараз ми зосередилися трошки на інших питаннях і буквально 11 лютого головнокомандувач Збройних сил України і я брали участь у Конгресі регіонів, який відбувся у Харкові.

Ми чітко окреслили наші головні пріоритетні завдання, які стоять на найближчі 1,5 місяця, тобто до кінця березня.

Ми повинні розмістити всі наші підрозділи територіальної оборони в пунктах постійної дислокації, обладнати ці пункти постійної дислокації, укомплектуватися особовим складом дійсної служби, тобто кадровими військовими – не менше, ніж до 70%. І мати до кінця березня своїх резервістів приблизно на 70 – 75%.

Важливо Зброї та боєприпасів вдосталь, – командувач Сил тероборони ЗСУ

Взагалі у нас амбіції мати повністю в кожному батальйоні свій резерв, це те, до чого ми намагаємось дійти. Чим швидше ми це будемо мати, тим (швидше – 24 канал) зменшимо час на розгортання Сил територіальної оборони.

Принцип такий – резервіст проживає в цій ОТГ, районі, області, він знає, де його батальйон і на суботніх вишколах навчився виконувати завдання, знає, де його командир – він прийде чи його привезуть дуже швидко.

Наша мета – протягом лічених годин ми повинні бути готові розгорнути батальйон чи бригаду і приступити до виконання завдань, маючи все своє.

Зараз вам місцева влада активно йде на зустріч? Скрізь вдається отримати ті пункти постійної дислокації, які вам потрібні до кінця березня?

Якраз після форуму регіонів дуже активізувалися районні, обласні, міські адміністрації.

Я спілкувався з Олександром Завітневичем – це якраз голова оборонного комітету Верховної Ради – він мені давав інформацію про те, що вчора (16 лютого – 24 канал) по всій території України відбулися сесії різних міських, обласних районних рад, де були проголосовані програми розгортання Сил територіальної оборони.

Не пропустіть Захист Києва: у столиці створили систему управління теробороною

Декількасот мільйонів гривень були призначені місцевими органами самоврядування для розгортання Сил тероборони.

Ми повинні протягом короткого часу (і ми вже зробили дуже багато) зробити так, щоб Сили тероборони були самодостатні і здатні розгорнути взагалі систему.

Про вступ до Сил тероборони

Як ви загалом оцінюєте інтерес українців до того, щоб вступити до Сил тероборони? Наскільки багато людей приходять і підписують контракти? Чи задоволені ви їхньою кількістю і темпами, в які це відбувається?

Я взагалі не дуже задоволений темпами, але це не означає, що люди не хочуть цього робити.

Навпаки, я відчуваю те, що більшість українців хочуть вступити до лав територіальної оборони, хочуть бути добровольцями і взяти участь у створенні добровольчих формувань територіальних громад.

Однак станом на зараз дуже багато незрозумілих питань. Ми намагаємось комунікувати максимально можливо.

Я брав участь у форумі територіальних громад, яке й організовувала Оксана Сироїд зокрема, за підтримки міжнародних організацій, асоціацій міст та територіальних громад. У нас на зв'язку, наскільки мені відомо, було майже 500 територіальних громад і міст.

Ми намагаємось комунікувати, роз'яснити, що таке добровольчі формування, резерв ТрО, як ми виконуватимемо ці завдання, як і в який період буде завершене це кризове планування.



Юрій Галушкін: "Більшість українців хочуть вступити до лав ТрО" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У нас відкрита гаряча лінія, є сайт. На гарячій лінії сидять офіцери, які комунікують з тими людьми, які хочуть записатися в Сили тероборони, ми їх передаємо в бригади, батальйони і намагаємось супроводжувати, щоб на певних етапах вони не загубилися, не розчарувалися. Тому що є свій певний бюрократичний процес.

Ми намагаємося і зробили вже багато для спрощення цих процедур. Я вважаю, що протягом кінця лютого – березня має піти "бум", якщо люди зрозуміють, що відбувається.

Часто у фейсбуці трапляються пости, мовляв, я прийшов у військкомат, мені дали перелік із 20 довідок, які потрібно принести, і бажання згасло.

Військовий комісаріат, районні чи обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – це ті структури, які зобов'язані і вони виконують завдання щодо комплектування ЗСУ кадровими військовослужбовцями, а також беруть участь у процесі укладання контрактів в резерв.

До теми Запрацювала гаряча лінія територіальної оборони: про що там можна запитати

Я всім рекомендую працювати через командирів батальйонів, через командирів бригади. Іти у бригади і батальйони ТрО, де нададуть роз'яснення. Бригада Києва разом із мером відкрили окремі рекрутингові центри. У Львові відкрили рекрутинговий центр.

Намагаємось працювати щодо комунальних підприємств, щодо державних інституцій для того, щоб супроводжувати охочих укласти контракт, аби на певному етапі у разі чогось ми ці питання підхоплювали.

На практиці людині треба прийти до центру комплектації чи військкомату і сказати, що їм потрібен командир батальйону ТрО?

Всі знають і в нас на сайті є адреси і контакти всіх людей у кожному батальйоні, у кожній бригаді ТрО. На гарячій лінії можна запитати адресу чи телефон контактної особи в цьому батальйоні.

Читайте також Резніков пояснив, як сили територіальної оборони отримуватимуть доступ до зброї

Якщо в військовому районному чи обласному територіальному центрі комплектування не надали увагу чи роз'яснення, чи не змогли прийняти людину…

Не здаватися, а шукати контакти командира батальйону?

Хто хоче, той завжди знайде шляхи.

Про заяву Залужного

Валерій Залужний приголомшив заявою про те, що він хотів би бачити не 130 тисяч резервістів ТрО, а 2 мільйони. Про що мовиться?

Генерал-лейтенант Залужний мав на увазі те, що ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, а не тільки Збройні сили України. Ми говоримо про кадровий склад сил ТрО – це ті 10 тисяч, які є організаційним ядром, на який повинен нарости резерв сил ТрО. Повинні бути до 130 тисяч людей.

Це ті підрозділи сил ТрО, які безпосередньо виконуватимуть завдання. У нас створять добровольчі формування територіальних громад.

Зауважте У березні можуть розпочати масштабні вишколи тероборони та резервістів

Ми розмовляли перед ефіром з вашим колегою: "Чи можу я прийти на вишкіл в суботу, коли я ще не уклав контракт резервіста разом із дружиною? Але я хочу прийти на вишкіл, тому що хочу захищати нашу країну".

Мовиться про тих людей, які не входять у склад, але готові захищати країну і ми повинні їх підготувати. Мовиться про цих 1,5 – 2 мільйони, які вмотивовані, готові взяти в руки зброю.

Про забезпечення і ресурси

Наскільки у вас є ресурсів, що забезпечити людей зброєю, формою?

Немає у цьому світі червоної кнопки із написом "перемога" ні в кого, щоб її натиснути і в нас одразу все стало гарно і ми були всім забезпечені однаково.

Принципово ми забезпечені зброєю, боєприпасами. Принципово у нас є той "кістяк", органи управління, створена система управління, ми забезпечені зв'язком для того, щоб керувати цим процесом.

Ми маємо нормативно-правові акти, які б забезпечували виконання нами завдань у правовому полі. Це вже немало. Далі ми нарощуватимемо це.

Якщо буде діло "за край", то можна воювати і в джинсах. У нас був досвід 2014 року, коли підрозділи ТрО залучили для виконання безпосередньо завдань в зоні антитерористичної операції. Це теж досвід, який ми враховуємо.

Якщо справа дійде дійсно до того, що кожний повинен воювати, захищаючи свій будинок і вулицю, попри все, то ми виконуватимемо і такі завдання.

Ми хочемо так, щоб бойові бригади, частини нищили ворога, безпосередньо виконуючи оборону чи наступальну операцію, а сили ТрО виконували завдання, які стосуються територіальної оборони.

Про зміни в законі про ТрО

Зміни до закону, які парламент ухвалив цього тижня (дозволив силам ТрО бути залученими до операції в зоні ООС) – це більше для підстрахування? Це не означає, що зараз батальйони ТрО відправлять на фронт?

Зрозуміло, що перед тим, як вийшов закон про основи нацспротиву, велика кількість людей, громадських організацій, громадських інституцій працювали над ним.

Зверніть увагу Є побутові проблеми, – у ЗСУ розповіли, на які труднощі натрапляють Сили тероборони

Нам не треба вивчати досвід інших країн, бо ми вже створили свою унікальну законодавчу базу і втілюємо у життя наш проєкт. Ми створюємо новий рід сил за нашими законами.

Ми ж виконуватимемо відповідні завдання. Там прописали так, щоб у разі чого сили ТрО виконували завдання безпосередньо в районі бойових дій.

У попередньому трактуванні ми повинні були відходити, попри те, що ворога не зустрічали бойові підрозділи. Тепер це питання врегулювали. Його б і так виконували, але зараз гарантовано – згідно із законом.

Про тероборону в ОТГ

Добровольчі формування територіальних громад буде вже третім розгортанням сил ТрО. Як це буде? Чи десь вже відбувається? Наприклад, якщо в селі 10 тисяч людей, чи можуть вони створити своє добровольче формування територіальної громади?

Звичайно, можуть. До мене звертаються десятки лідерів, які готові формувати і створюють добровольчі формування територіальних громад.

Мовиться про те, що згідно із законом про основи нацспротиву, командувач Сил тероборони повинен визначити де, в якій кількості і для виконання яких завдань потрібно сформувати добровольчі формування.



Юрій Галушкін: "Створюємо новий рід сил за нашими законами" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Головнокомандувач ЗСУ офіційно на конгресі сказав, що для того, аби ми визначились принципово, нам потрібні добровольчі формування і потрібно їх дуже багато. Однак для того, щоб зрозуміти скільки, де і для чого, ми повинні провести кризове планування, щоб:

зрозуміти, які завдання повинні виконувати Нацгвардія, інші сили безпеки оборони, сили ТрО;

які завдання ми не зможемо виконати своїми силами і де потрібно створити добровольчі формування для відповідних завдань.

Щойно закінчимо кризове планування, ми приступимо до формування добровольчих формувань. Процес, порядок формування описаний чітко в законі, в положенні, яке затверджене постановою Кабінет Міністрів.

Важливо Повторення 2014 року не буде, – Резніков та Залужний заспокоїли українців

Зараз відпрацьовані відомчі накази Міністерства оборони України, які визначатимуть, який вигляд матимуть контракти добровольців, посвідчення тощо.

Шановні наші українці, ті люди, які готові стати добровольцями добровольчих формувань територіальних громад, будь ласка, проводьте зараз підготовчу роботу, гуртуйтеся. Обов'язково ми дійдемо до того, щоб це зробити.

Якщо діло дійде до того, щоб вже негайно, "аж за край", ми робитимемо це в режимі онлайн. Однак мати добровольчі формування і керувати цим процесом, щоб вони виконували завдання так, як потрібно, це складний момент.

Я звертаю увагу, щоб не було маніпулювань. Всі українці, які готові захищати нашу Україну, повинні укладати контракт резерву Р1, резерву Р2.

Лише ті люди, які за якихось причин не можуть цього зробити, повинні бути основою добровольчих формувань. Ті люди, які:

по-перше, прописані в тій територіальній громаді;

по-друге, пройшли відповідні процедури перевірки;

по-третє, мають проблеми зі здоров'ям;

по-четверте, не можуть бути прописані в Р1, Р2 і не проходять службу в інших структурних підрозділах.

Батьки багатодітних сімей, люди віком старші, за 60 років, це все – основа наших добровольчих формувань.

Про зброю для резервістів

Їм дозволили використовувати мисливську зброю. Чому не дозволили використовувати власну зброю, наприклад, резервістам ТрО?

Тут точно зради немає, адже резервістів ТрО забезпечують зброєю. Зброя є на всіх. Зброя буде закладена на резервістів сил ТрО.

Добровольчим формуванням територіальних громад в законі було дозволено застосовувати особисту мисливську зброю. Зараз, згідно із внесеними змінами в закон, за рішенням головнокомандувача, їм дозволили забезпечувати не тільки табельною штатною зброєю, а й іншими видами озброєння.

До теми Добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю

Тобто мовиться про те, що якщо треба, ми озброїмо добровольчі формування: не танками і літаками, але іншими видами зброї для знищення ворога.

Про ймовірне вторгнення Росії

Буде вторгнення чи не буде?

Основне у війська і ЗСУ те, що ми не міркуємо так, як міркують цивільні люди – буде вторгнення чи не буде. Ми принципово готуємось до того, що воно може бути.

Ми повинні адекватно реагувати і планувати всі варіанти, наскільки можливо це зробити. Коли я говорив "аж за край", то мав на увазі те, що ситуація може бути різною.

Невідомо, які зразки озброєння може застосувати Росія, як реалізовуватиме цей варіант вторгнення на територію нашої держави. "Аж за край" означає, що вони пролізли, проповзли, просочилися – вони тут, у нас на вулицях і ми їх тут битимемо.



Юрій Галушкін: "Готуємось до того, що вторгнення може бути" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чи готується Росія до масштабного вторгнення?

Вони нехай роблять свою справу. Адже ми не можемо зрозуміти, що в голові у Володимира Путіна. На жаль, у нього – країна-бензоколонка. Він може собі дозволити утримувати на наших кордонах орду дуже довгий період.

Ми повинні навчитися з цим жити. Він нехай робить те, що вважає за потрібне, а нам робити своє.

Ми повинні сконцентруватися не на тому, чи він нападе, а на тому, як ми діятимемо. Я впевнений, знаю, що керівництво ЗСУ, Міноборони та і вся країна, всі державні інституції, кожен робить своє для того, щоб бути готовим до будь-яких дій.

Думаєте, ми навчимось жити із таким скаженим сусідом за кордоном? Бути готовими до нападу у будь-який момент?

Якщо ми зараз вистоїмо, то навчимось бути не тільки країною, яка заслуговує на свободу, країну, яка заслуговує на достойне місце у світі, ми користуватимемось авторитетом і повагою у всьому світі.

У нас є все для цього – прекрасний народ, потужні ЗСУ, ми маємо закон про основи національно спротиву, ми можемо зробити так, щоб це була наша загальнонаціональна ідея.

Тільки не "якщо ми вистоїмо", а "вистоїмо"...

Ми вистоїмо однозначно.

Ми готові дати відсіч 120-тисячному війську Росії? Чи достатньо у нас зброї?

Вірте ЗСУ, зберігайте спокій!

Якщо раптом у районі, де живуть люди, почались військові чи диверсійні дії, як себе поводити?

Мирним людям потрібно жити і виконувати те, що вони мають виконувати. А також – допомагати всім, чим можуть, підрозділам сил ТрО і підрозділам ЗСУ, аби вони виконували свої завдання.

Думаєте, люди морально готові?

Я спілкуюсь з великою кількістю людей, які готові створювати добровольчі формування. Мені здається, дуже велика кількість людей в Україні готова воювати.