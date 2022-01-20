Командувач Сил тероборони ЗСУ розповів, що посадові особи вже призначені та й визначили місця дислокації. В кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів – це залежить від кількості районів в області.
До теми Добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю
Йде процес комплектування батальйонів тероборони
Їх (батальйонів – 24 канал) може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування,
– пояснив Галушкін.
Бригадний генерал наголосив, що стрілецькою зброєю та боєприпасами підрозділи укомплектовані на 100%. Тепер завдання у тому, щоб у разі потреби цією зброєю змогли скористатись.
Галушкін закликав усіх охочих долучатись до тероборони
У решті областей формування особового складу завершиться до лютого 2022 року. Галушкін закликав усіх охочих долучатись до місцевих батальйонів – особливо це актуально для прикордонних областей.
Актуально Професійний та психологічний відбір: кого залучатимуть у підрозділи територіальної оборони
Головне про формування територіальної оборони в Україні:
- З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Саме цей документ і передбачає формування Сил територіальної оборони.
- Також 1 січня президент Зеленський призначив командувачем Сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.
- Вже з 15 січня підрозділи територіальної оборони отримали зброю. Передусім мовиться про прикордонні області, до лютого – решта регіонів.
- Для того, щоб доєднатись до лав, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони.
Зеленський закликав зберігати спокій: більше у "PRO Новини"